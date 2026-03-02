Honorabilidad en crisis: cuando los documentos se fraccionan y la fe pública se quiebra

Por: Katheryn Grau

La honorabilidad del abogado y del notario se pone a prueba, sobre todo, cuando el papel deja de ser inocente. Porque los documentos no son simples hojas firmadas: crean derechos, transfieren obligaciones y producen efectos que pueden alterar una vida entera. Por eso, cuando se fraccionan actos jurídicos de manera artificiosa, no estamos frente a un error técnico, sino frente a una grieta ética profunda.

El fraccionamiento de documentos —dividir un acto que debería ser uno solo para ocultar su verdadera naturaleza, evadir responsabilidades o producir efectos distintos a los reales— suele justificarse con argumentos formales. Se alega legalidad, autonomía de la voluntad, cumplimiento de requisitos aislados. Pero cuando los efectos jurídicos emergen y se evidencian los perjuicios, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral: ¿hubo honorabilidad en esa actuación?

Un notario honorable no se limita a autenticar firmas. Evalúa el contexto, la finalidad y las consecuencias previsibles del acto que autoriza. Cuando se participa —por acción u omisión— en un fraccionamiento que distorsiona la realidad jurídica, la fe pública deja de proteger a la sociedad y empieza a servir a intereses particulares.

El daño es especialmente grave para la víctima. Quien confía en un profesional del derecho no siempre tiene las herramientas para comprender el alcance real de lo que firma. Cuando los efectos se manifiestan —pérdida patrimonial, indefensión procesal, imposibilidad de reclamar derechos— ya es tarde. La legalidad formal se impuso, pero la justicia material quedó atrás.

Aquí surge una de las preguntas más incómodas del sistema jurídico guatemalteco: ¿quién protege a la víctima cuando el daño proviene de un acto aparentemente legal, pero éticamente reprochable?

Existen entes reguladores, normas disciplinarias y mecanismos de control. Sin embargo, su intervención suele ser lenta, reactiva y, en muchos casos, insuficiente frente al impacto real sufrido. La regulación sanciona conductas, pero rara vez repara integralmente a la persona afectada. El sistema corrige al profesional, pero deja sola a la víctima en la reconstrucción de su daño.

La honorabilidad debería funcionar como una barrera previa, no como una reflexión posterior. Cuando se pierde, el derecho se vuelve un laberinto donde el más informado gana y el más confiado pierde. Y cuando el fraccionamiento documental se normaliza, se envía un mensaje peligroso: que la forma puede vencer al fondo sin consecuencias reales.

La ética profesional puede indicar qué artículos se cumplieron.

La ética moral pregunta a quién se dañó.

La honorabilidad responde si el abogado y el notario estuvieron a la altura de su función social.

Un gremio que tolera estas prácticas no solo arriesga sanciones. Arriesga algo más difícil de recuperar: la confianza pública. Porque cuando la fe pública se quiebra, ninguna firma vuelve a ser inocente.

La ley puede regular documentos.

Pero solo el honor puede garantizar justicia.

Libre emisión del pensamiento.

