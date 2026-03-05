La Soberanía Empieza por el Conocimiento 2

Zoon Politikón

América Latina ante el nuevo orden geopolítico

TIERRAS RARAS, LITIO Y AGUA: EL TESORO QUE AMÉRICA LATINA NO SABE DEFENDER

La batalla geopolítica por América Latina no se libra por influencia abstracta ni por prestigio ideológico: se libra por recursos concretos que definirán el siglo XXI. En mi columna anterior expliqué cómo China y Estados Unidos disputan la región mediante infraestructura y tecnología. Hoy corresponde responder la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Qué hace a América Latina tan valiosa que justifica decenas de miles de millones en inversiones estratégicas? La respuesta está en tu bolsillo: ese smartphone contiene al menos diecisiete elementos químicos llamados tierras raras, cerca del 90% de cuyo procesamiento mundial lo controla China. América Latina tiene reservas significativas de esos elementos, además de litio para la transición energética y agua dulce que será más valiosa que el petróleo. El problema no es tener los recursos. El problema es repetir quinientos años de historia donde otros extraen nuestra riqueza, la procesan, la capitalizan y nos la revenden como tecnología.

Conviene entender algo antes de celebrar la riqueza mineral de la región: tener reservas no garantiza poder. Las tierras raras son diecisiete elementos químicos con nombres que nadie recuerda, pero sin los cuales la civilización moderna colapsa. Tu smartphone, tu auto eléctrico, cada turbina eólica, cada sistema de defensa moderna dependen de ellos. Sin tierras raras no hay transición energética, no hay economía digital, no hay defensa moderna. China posee cerca del 38% de las reservas mundiales con aproximadamente 44 millones de toneladas métricas, pero controla cerca del 90% del procesamiento global. Brasil tiene 21 millones de toneladas métricas, aproximadamente el 23% de las reservas mundiales, pero carece de capacidad instalada para procesarlas y aporta menos del 1% de la producción global. La diferencia es estratégica: sin procesamiento, las reservas son inútiles. Mountain Pass, la única mina de tierras raras en Estados Unidos, extrae mineral que debe enviar a China para refinarlo porque no tiene tecnología para hacerlo localmente. Es como tener petróleo sin refinerías: tienes riqueza en el subsuelo, pero otros tienen poder en el mercado.

En segundo lugar, el triángulo del litio —Chile, Argentina y Bolivia— concentra aproximadamente el 56% de las reservas mundiales de un elemento que pasó de commodity marginal a recurso estratégico en menos de una década. La transición energética global no es opcional sino imperativa según los Acuerdos de París, y eso significa que la demanda de baterías crecerá exponencialmente. El mundo necesita cuatro veces más litio del que produce actualmente, y lo necesita ahora. China ya domina proyectos clave en Argentina mediante Ganfeng Lithium y posee aproximadamente el 22% de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) vía Tianqi, una inversión superior a 4,000 millones de dólares realizada en 2018. Bolivia, con 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni —la mayor reserva individual del planeta—, oscila entre nacionalismo sin capacidad técnica y apertura con dependencia externa. El dilema boliviano es el dilema latinoamericano: soberanía sin capital o desarrollo con subordinación.

Indonesia ofrece un caso instructivo que América Latina debería estudiar con urgencia. En 2020, el gobierno indonesio prohibió la exportación de níquel sin procesar, obligando a fabricantes de baterías a instalar plantas de procesamiento locales. Tesla, LG Energy y CATL (Contemporary Amperex Technology, fabricante chino de baterías) no tuvieron opción: o construían en Indonesia o perdían acceso al 22% de las reservas mundiales de níquel. Resultado: Indonesia multiplicó varias veces el valor agregado capturado localmente, generó empleo calificado, desarrolló capacidad técnica propia. ¿Qué impide a Chile, Argentina y Bolivia coordinar una estrategia similar con el litio? No es falta de recursos ni de mercado. Es falta de voluntad política y coordinación regional.

Desde una perspectiva de largo plazo, hay un recurso más estratégico que el litio y más valioso que las tierras raras: el agua dulce. La Cuenca Amazónica contiene cerca del 20% del agua dulce superficial mundial, más acuíferos subterráneos cuya magnitud apenas comienza a comprenderse. Canadá dispone de más de 30,000 metros cúbicos de agua dulce renovable per cápita; el Medio Oriente tiene menos de 100. América del Sur promedia 7,000 metros cúbicos, una ventaja comparativa brutal en un mundo donde el 60% de la población vive con menos de 2,000. Cuando el agua sea más valiosa que el petróleo —y ese momento se acerca más rápido de lo que las élites regionales imaginan— ¿quién defenderá la soberanía amazónica?

Paralelamente, América Latina se encuentra ante el mismo dilema que ha enfrentado durante cinco siglos: tres caminos posibles y solo uno viable. El primero es el modelo extractivista clásico que conocemos demasiado bien: vender materia prima sin procesar, recibir inversión extranjera sin condiciones de transferencia tecnológica, generar empleo poco calificado y temporal, depender de precios internacionales volátiles. Es el modelo de Potosí, del guano peruano, del petróleo venezolano. La maldición de los recursos naturales es real: los países ricos en materias primas terminan pobres porque no capturan el valor agregado.

El segundo camino es el modelo asiático de agregación de valor: permitir inversión extranjera con transferencia tecnológica obligatoria, construir capacidad de procesamiento local mediante incentivos fiscales y protección estratégica de industrias nacientes, capturar gradualmente más eslabones de la cadena de valor, invertir masivamente en educación técnica y científica. Corea del Sur lo hizo en electrónicos; China lo hizo con tierras raras: en los años noventa vendía mineral barato; en los dos mil invirtió en procesamiento; en 2010 dominaba la cadena completa desde extracción hasta manufactura de componentes electrónicos. El modelo requiere planificación estatal a largo plazo, inversión sostenida en educación científica, técnica e ingeniería (STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics), protección inicial de industrias estratégicas, y coordinación entre gobierno, empresa privada y academia.

El tercer camino es la fragmentación actual, que conduce inevitablemente al primer escenario. Cada país va por su lado: Chile debate entre nacionalización y apertura total sin resolver la contradicción; Argentina bajo Milei promete libertad absoluta para inversión extranjera sin condiciones; Bolivia mantiene nacionalismo retórico sin capacidad técnica ni capital; Brasil bajo Lula quiere industrialización, pero enfrenta oposición del agronegocio y las élites financieras.

Ante esta coyuntura, conviene recordar que una proporción significativa de los líderes mundiales encuestados por el World Economic Forum anticipan turbulencia en los próximos dos años. Los factores de presión son múltiples y convergentes: cambio climático acelerado que convierte sequías en crisis geopolíticas; demanda tecnológica explosiva donde la inteligencia artificial requiere chips más complejos que demandan más tierras raras; transición energética que no es opcional según compromisos internacionales. América Latina tiene una ventana de oportunidad histórica: por primera vez en doscientos años, el mundo necesita a la región más de lo que la región necesita al mundo. Europa está desesperada por seguridad energética post-dependencia rusa; Estados Unidos busca desesperadamente alternativas a China; Asia requiere alimentos y materias primas que solo América Latina puede proveer en las cantidades necesarias. Pero esa ventana no estará abierta indefinidamente.

Por tanto, América Latina enfrenta una decisión que definirá las próximas generaciones: repetir quinientos años de extractivismo donde otros capitalizan nuestra riqueza, o construir capacidad estratégica propia que capture el valor agregado y transforme recursos en desarrollo sostenible. No se trata de romanticismo tercermundista ni de nacionalismo ingenuo. Se trata de aprender lo que Indonesia, Corea del Sur y la propia China aprendieron: los recursos naturales son una ventaja comparativa, no un destino. Tener los recursos no garantiza el poder. Saber qué hacer con ellos, sí. La diferencia entre repetir extractivismo y construir poder estratégico no es ideológica: es generacional. Y el margen de decisión se reduce cada año.

