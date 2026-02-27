Larga vida para COCESNA en su 66 aniversario

Lugar Hermenéutico

La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COCESNA, es un Organismo Internacional de Integración Regional, creado por los Estados Centroamericanos un 26 de febrero de 1960, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones del sector aéreo internacional.

La Corporación se ha caracterizado en el tiempo, por fomentar la cooperación de los Estados Centroamericanos en la mejora a la seguridad de la aviación civil, consolidar la organización de los servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas y radio ayudas para la navegación aérea y asegurar la eficacia de dichos servicios.

COCESNA, es un modelo de integración regional cuyo ejemplo merece darse a conocer en el ámbito de la aviación civil internacional y más allá del sector, pues es un modelo claro de los diversos niveles de cooperación desde lo bilateral, lo multilateral, triangular y sur-sur.

COCESNA es un organismo de integración que ha apoyado a sus Estados miembros, en la modernización de una red de equipos de navegación en muchos de sus aeródromos, el mantenimiento de sistemas, subsistemas y equipos aeronáuticos con el fin de garantizar operaciones aéreas seguras, en cumplimiento de los requerimientos, establecidos por las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En este sentido, la Corporación establece en 1989 la Escuela Centroamericana de Adiestramiento Aeronáutico ECCA, para satisfacer inicialmente, las necesidades de capacitación en el ámbito de la navegación aérea. A partir del 2001 amplía su ámbito de actuación a programas de formación de líneas aéreas, operadores aeroportuarios, organizaciones de mantenimiento aeronáutico y a otras entidades afines, constituyéndose como Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica (ICCAE), elevando su estatus y transformándose en un centro de enseñanza para las ciencias aeronáuticas con mayor presencia y proyección a nivel regional e internacional

En sincronía con las tendencias mundiales de la aviación y consientes de la importancia de la seguridad operacional del sector, COCESNA, crea la Agencia Centroamericana para La Seguridad Aeronáutica (ACSA) fundada en Costa Rica el 15 de marzo de 2000 con el objeto de recomendar, asesorar, orientar y facilitar a las partes contratantes de COCESNA, sobre el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional y sus Anexos, en lo relativo a la seguridad aeronáutica.

En 2001 se establece la Agencia Centroamericana de Navegación Aérea, ACNA; con el objetivo de proporcionar en los territorios de las partes Contratantes y en aquellas otras áreas que se hayan confiado a COCESNA en virtud de acuerdos internacionales, los servicios públicos de control de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas, información aeronáutica y radio ayudas a la navegación aérea.

En los procesos de fortalecimiento Institucional, COCESNA crea la Gerencia Regional de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (GRIAA) para desarrollar diversas actividades orientadas a brindar apoyo técnico a las organizaciones de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIG) de los Estados Miembros.

Conscientes en que uno de los mayores desafíos de la actualidad lo constituye la protección del medio ambiente, como una organización comprometida con la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en armonía con los objetivos estratégicos de la OACI y La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), impulsada por la CCAD, COCESNA crea en 2016 la Gerencia de Medio Ambiente, desde donde se promueve la descarbonización del sector aéreo en Centroamérica. Asimismo, a través de la iniciativa de Carbono Neutralidad para el 2030, se promueven diversos mecanismos de reducción y compensación de la huella de carbono corporativa.

A su vez, por medio de esta instancia se participa en un proyecto multisectorial con otros organismos del Sistema de Integración, en la iniciativa de Gestión del Riesgo climático, impulsada por la República de China (Taiwan), desde donde se promueven diversos estudios técnicos para el impulso de los combustibles sostenibles de aviación, sellos verdes aeroportuarios y valoración económica de las áreas protegidas de la región, como métodos de compensación para el mecanismo de soluciones basadas en la naturaleza que se impulsa en el sector aéreo.

COCESNA es una organización en constante evolución y aprendizaje, que se renueva continuamente, cuenta con capital humano altamente calificado y organizado, que trabaja apoyado en una moderna tecnología y en actualizadas herramientas de gestión, lo que le permiten ser promovida en distintas partes del globo por parte de la OACI y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC como una organización modelo especializada y de reconocido prestigio en la optimización de recursos.

En ese sentido, ha sido objeto de diversos reconocimientos entre ellos el undécimo premio OACI “Edward Warner”, distinguiendo a la Corporación por su destacada contribución a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea en el área centroamericana. Asimismo, ha recibido reconocimientos por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Misión Militar de Estados Unidos, así como por parte de la Union Europea.

Larga vida para COCESNA, un brindis por estos primeros 66 años de arduo trabajo, gracias por vigilar y asistir con seguridad el espacio aéreo internacional de Centroamérica, felicidades a sus autoridades y personal técnico, muy especialmente a nuestro coterráneo Juan Carlos Trabanino Aguirre quien, como CEO de la Corporación, la está elevando a niveles de referencia global sin precedentes en sus diversos ámbitos, navegación aérea, capacitación, seguridad aeronáutica y medio ambiente.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado