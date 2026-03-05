Participación ciudadana en Guatemala

Petardo

Los guatemaltecos suelen ser personas trabajadoras, creativas, orgullosas de su riqueza cultural, familias unidas y una historia milenaria, caracterizándose por ser amables, positivos, aunque a menudo contradictorios por el deseo de superación frente a retos económicos y de seguridad, valorando la tradición pero preocupados por la delincuencia y la impunidad.

La identidad guatemalteca está basada por la riqueza cultural, debido a la cantidad de etnias que tienen los pueblos indígenas, ya que han heredado de generación en generación las tradiciones, costumbres, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad.

Ser guatemalteco es un sentimiento contradictorio, es sentirme orgulloso pero a la vez desalentada por mi país, es sentirte unido a la gente (por las costumbres, tradiciones) pero a la vez alejado (formas de pensar, situaciones económicas), es tener un compromiso grande con Guatemala.

Los guatemaltecos desean principalmente mejorar sus condiciones de vida a través de mayor seguridad, acceso a servicios básicos (salud, agua potable, nutrición), y oportunidades de empleo formal y digno. Buscan estabilidad económica, desarrollo de infraestructura y la preservación de su rica identidad cultural y tradiciones.

No, no todos los guatemaltecos quieren ser parte de partidos políticos. De hecho, existe un desinterés generalizado y desaprobación hacia las instituciones estatales. Sondeos han indicado que una parte significativa de los votantes no confía en las élites políticas y, en ocasiones, no votaría por ningún candidato, mostrando apatía hacia el sistema de partidos.

Desconfianza y Apatía: Una gran parte de la población desaprueba las instituciones y no ve en los partidos políticos una oportunidad para cambios significativos, según datos de 2023. Involucrarse en un partido político en Guatemala depende de si se busca generar cambios cívicos reales o si se persiguen intereses personales.

Aunque la participación es un derecho para incidir en el desarrollo local y nacional, el sistema político ha sido descrito como una red de intereses para obtener poder e influencia indebida. Ser parte de un partido político en Guatemala puede ser un negocio lucrativo para quienes buscan obtener poder, influencia y bienestar económico a través del acceso a recursos estatales, contratos públicos y financiamiento, según indican diversos análisis sobre redes de poder y corrupción.

Esto lo saque de una encuesta de jóvenes guatemaltecos, que me respondieron y en conclusión dijeron que prefieren superarse estudiando. Para los jóvenes guatemaltecos, lo más beneficioso en relación con los políticos es el fomento de una participación ciudadana activa, crítica y organizada, capacitándose en derechos cívicos y electorales para exigir transparencia y rendición de cuentas. Involucrarse en espacios de toma de decisiones es crucial para mejorar la democracia y formular propuestas concretas ante sus necesidades.

Libre emisión del pensamiento.

