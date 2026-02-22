Desinformación, Redes Sociales y el vacío legal en Guatemala, una amenaza silenciosa

Una Guatemala Diferente es Posible

Las redes sociales, que se encuentran en las plataformas digitales, transformaron para siempre la manera en que nos informamos, opinamos y nos relacionamos, hoy, una noticia puede recorrer el país en cuestión de segundos y llegar a miles de personas sin pasar por filtros, editores ni verificaciones mínimas, esta democratización de la información tiene virtudes innegables, pero también ha abierto la puerta a uno de los problemas mas graves de nuestra era, la desinformación.

La desinformación no es un error inocente ni una simple opinión equivocada, se trata de la difusión intencional de información falsa o engañosa, diseñada para manipular percepciones, generar miedo, odio o confusión; en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram o X, este fenómeno se ha normalizado, muchas veces disfrazado de “opinión”, “denuncia ciudadana” o “información alternativa”.

Las consecuencias no son abstractas, durante la pandemia de Covid 19, la circulación masiva de rumores sobre supuestos tratamientos milagrosos, teorías conspirativas y mensajes que negaban la gravedad del virus provocaron decisiones irresponsables que costaron vidas, personas confiaron más en una publicación viral que en la ciencia y terminaron enfermas o fallecidas: la desinformación, en ese contexto, no fue solo un problema comunicacional, fue un asunto de salud pública.

El daño no se limita a las crisis sanitarias ya que, en el ámbito social y político las redes sociales se han convertido en espacios donde prolifera la intolerancia, el insulto y la mentira deliberada. La creación de cuentas falsas, perfiles anónimos o identidades ficticias permite atacar, difamar y destruir reputaciones sin asumir responsabilidad alguna; estas practicas buscan generar una avalancha de mensajes falsos que, por repetición constante, terminan siendo percibidos como verdaderos. Ese sesgo que se crea en la mente moldeable de quien recibe los mensajes es el que los especialistas llaman el “efecto de la verdad ilusoria”, el que se define con la frase “Una mentira repetida mil veces puede parecer verdad”.

En Guatemala, este fenómeno tiene un impacto especialmente peligroso, la polarización social, la desconfianza en las instituciones y la fragilidad de la cultura democrática se ven agravadas cuando la mentira se convierte en una herramienta cotidiana, se difunden acusaciones sin pruebas, se invade la vida privada de las personas y se destruye el honor con una facilidad alarmante, y lo más grave, casi siempre queda en la impunidad.

A diferencia de otros países, Guatemala carece de un entramado legal claro y específico que permita a los ciudadanos denunciar eficazmente la desinformación cuando esta afecta su vida privada, su dignidad o su seguridad; hoy, una persona puede ser víctima de campañas de difamación totalmente falsas en redes sociales y encontrarse con un sistema que no ofrece respuestas rápidas ni mecanismos efectivos de protección, este vacío legal deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente a quienes usan las plataformas digitales como armas.

No se trata de censurar la libertad de expresión ni de perseguir la crítica legitima, se trata de establecer límites claros entre la opinión, el error y la mentira deliberada; la libertad de expresión no puede convertirse en un escudo para dañar, manipular o destruir a otros sin consecuencias, una democracia sana exige debate, pero también responsabilidad.

Frente a este escenario, la respuesta debe ser integral, es indispensable fortalecer la alfabetización digital para que las personas aprendan a identificar fuentes confiables, verificar información y no compartir contenidos dudosos; la educación, especialmente entre jóvenes y adultos mayores, es una herramienta clave para frenar la expansión de la mentira.

Al mismo tiempo, el Estado debe asumir su responsabilidad, es urgente abrir el debate sobre una legislación moderna que permita sancionar la desinformación intencional, cuando esta cause daños reales, sin vulnerar derechos fundamentales; quienes deliberadamente mienten, difaman o manipulan, deben poder ser llevados ante los tribunales, como ocurre cuando se cometen otros delitos que afectan a la sociedad.

La intersección entre desinformación y odio en las redes sociales es una amenaza silenciosa pero profunda; si no se actúa, se continuará debilitando la convivencia, la confianza y la democracia, Guatemala necesita avanzar desde los ámbitos académico, social educativo y legal para construir una nueva cultura digital basada en la verdad, la tolerancia y el respeto, no hacerlo es aceptar que la mentira gobierne el espacio público y ese, sin duda, es un precio demasiado alto para cualquier sociedad.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

