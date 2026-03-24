Educación y discriminación

Tanmi Tnam

La discriminación es la exclusión de personas, grupos y pueblos enteros de oportunidades al desarrollo y a ámbitos políticos con base a criterios de origen étnico, el color de la piel y las costumbres y conocimientos que son distintos a los del grupo que practica la discriminación.

En contextos de diversidad cultural, uno de los medios que resulta importante revisar su pensamiento, procedimientos de trabajo, medios a su alcance para concretar sus funciones y los protagonistas responsables de su aplicación en contextos específicos como las aulas y centros educativos, es la educación escolar. Hay casos donde la escuela y la educación que aplica en sus aulas es de pensamiento colonial y con dinero público trabaja la reproducción de la discriminación y el racismo.

El caso de nuestro país, es posible observar la educación escolar por lo menos de dos maneras: el discurso y el desarrollo curricular en las aulas. Como discurso oral y algunos escritos, hay cierta apertura al reconocimiento de algunos elementos culturales de los pueblos indígenas, hay referencia a un diseño curricular para las regiones y algunas leyes específicas. En la práctica, o sea ver y escuchar hechos de aula, escuchar el discurso docente, revisar los contenidos, leer algunos textos escolares disponibles y los medios donde se registran los resultados de los aprendizajes, es fácil observar y percibir que tenemos una educación escolar que continúa insistiendo en la imposición de la cultura dominante, impone conocimientos que vienen de otras partes, cede horario y argumenta a favor de la religión occidental en sus distintas versiones, hace uso del idioma español, estudia la historia que pertenece a otras latitudes y desconoce la vida que corresponde a los elementos naturales del entorno. El contexto es una realidad cultural concreta, milenaria, con actores individuales y expresiones organizadas, pero con una educación escolar sin pertinencia cultural. Es común escuchar docentes, funcionarios y técnicos de educación argumentar que la presencia de los pueblos indígenas es problema para el desarrollo, que Guatemala es una sola nación, que el único idioma oficial es el español, entre otros pensamientos vigentes.

El currículo escolar que discrimina trata la cultura de los pueblos indígenas de varias maneras: desconoce y reprueba el uso de los conocimientos, desconoce y desplaza el uso de los idiomas, ignora la historia de cada uno de los pueblos, reprueba la espiritualidad, rechaza la aplicación de formas de solución de conflictos, ignora la presencia y roles de las organizaciones propias e ignora los valores y prácticas que sostienen a las comunidades.

La educación que discrimina cuenta con apoyo administrativo y financiero desde las estructuras del Estado. Acentúa la exclusión cuando existen unidades y departamentos técnicos y administrativos que están dedicados a pueblos originarios, con mínima cobertura, sin decisiones políticas al más alto nivel donde se decide el currículo, mínimo o ningún presupuesto, ausencia de monitoreo específico del uso y desarrollo de elementos culturales en las aulas, nulo informe de avances de los aprendizajes en todas las áreas curriculares que corresponden a las culturas y a la interculturalidad.

Para el futuro, profundizar los argumentos, concretar el espíritu de las políticas educativas que reconocen la diversidad cultural y con procedimientos que asuman las diferencias culturales como oportunidades ideales de aprendizaje que contribuyan a construir la democracia que haga posible la igualdad, la justicia y la armonía entre pueblos.

Libre emisión del pensamiento.

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