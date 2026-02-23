Conversemos Acerca De:

En ocasiones cuando duermo la siesta – costumbre heredada de los españoles, supongo -, me acompaña Nina (la pequeña can de las mascotas) al pie de la cama y que al comienzo me asustaba, porque la escuchaba ¿balbucear?, aparte que un poco que su respiración aumentaba… ¿acaso soñaba?

Pues al parecer la respuesta es un Sí; se han hecho estudios de sus encefalogramas que cuentan con ondas cerebrales similares a las de las personas y pasan por las mismas fases de sueño, como es la llamada fase REM. Por lo visto interesante; es más en esta fase (REM) predominan los procesos de reparación cerebral (reorganización neuronal, consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes y eliminación y olvido de los que no lo son) … mmm… «… olvido los que no son».

En mi caso por supuesto sueño, aunque posiblemente de tanto pensar mis ondas cerebrales deben estar algo desgastadas, siento que cuando entro en la fase REM, duermo mucho mejor donde en la misma visualizo sucesos o imágenes, por supuesto vividos, tomados o asociados a hechos sucedidos y que en algunos casos se mezclan con audiovisuales. Nota: no se preocupe está descartado ser el Capitán América.

¿Qué sueño? La mayor parte hechos muy puntuales vinculados a mi trabajo, sobre todo asociados a ex compañeros de trabajo donde el relato o episodio no es total e inclusive en ellos adiciono o combino hechos que nada tiene que ver con el mismo, pero preocupante cuando aparece ¡una pesadilla! ¿Estaré frente a un evento pre traumático?

No queda dudas que las pesadillas generan temor, ansiedad o angustia, y que a menudo despertamos de forma brusca, motivado por problemas familiares, laborales o problemas de salud, generando más estrés y ansiedad; a lo anterior le sumo la apnea central del sueño – donde el cerebro no envía las señales correctas a los músculos respiratorio -, felizmente en lo personal son menos las pesadillas, ¡«!… por allá una!» que se disipa o simplemente no recuerdo al despertar.

Si les soy honesto, duermo mucho mejor cuando sueño, ¿pero lo busco, trato de potenciarlo para una mejor calidad de sueño y por ende de descanso?, ¿pero que además sea lúcido, donde pueda (estando consciente) interactuar con el sueño de manera más activa y, potencialmente, controlarlo? Por lo visto tendré que meditar y prestar más atención de manera consciente al momento presente, sin juzgar las experiencias que surjan, entiéndase mindfulness.

También deberé revisar mi entorno: reducir la luz y el ruido, una temperatura fresca, agradable, y de la cama no me quejo (aún no se ha salido ningún resorte); mantener la rutina de acostarme a la misma hora, leer (importantísimo), evitar pantallas (celular, tableta, computadora), ¡NADA!, que esperen…

Ah, me quedaba algo vital: Nina (mi mascota), si la que está al pie de mi cama, «Ninita, ¿sabes qué?, nada de comer tan tarde, hacer tus necesidades antes de conciliar tu sueño y mañana ya que casi seguro que dormiremos mejor, con ello cero pesadillas y por supuesto al despertarnos intercambiamos cómo nos fue». ¡Buenas noches!

