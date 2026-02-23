Intentos de ataques, por parte de cosas ya inútiles

Relatividades Perspectivas

Caso Epstein en el que surgirían arrieros «salvadores» a quienes, manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros alabaran, les suplicaran soluciones (en lugar de simplemente dejar de financiar esos sistemas decadentes a través de impuestos – tributaciones) y se someterán (acataran designios y voluntades e intereses de los arrieros, a cambio de que las arreen «para solucionar y lograr bienestar», pues fueron amaestradas mediante el sistema «educativo» que insta a acatar, repetir y obedecer en lugar de pensar y tener iniciativa propia. Sistema que premia con calificaciones altas a quienes repiten sin cuestionar y condena a quienes piensan por sí mismos. Sistema que hace creer que únicamente aquellos relevantes para el sistema, son capaces de pensar, proyectar y lograr (los demás deben acatar, repetir y obedecer lo que ellos dijeron o proyectaron y si alguien se atreve a pensar por si mismo, es minimizado con la catalogación implícita de creerse mas de lo que es, o de lo que podría ser)).

Las manadas amaestradas ya son minorías, grupúsculos y sus arreos ya no representan amenazas o imposiciones para personas o seres pensantes.

Therians:

Ante la escasez de idiotas tradicionales, quienes controlan al mundo optan por arrear a enfermos mentales, qué mejor para tener manadas fácilmente manipulables que, lo que siempre condene: cosas hechas pasar por personas. Ausencias de intelecto o escasez del mismo, encapsuladas en estructuras físicas «humanas», las cuales arrean a través de emociones según intereses propios. Hace tiempo redacte acerca de cómo en áreas rurales, algunas entidades perpetuaban inconsciencia, ignorancia, pobreza, insalubridad, delincuencia, ausencia de valores y mas, para tener manadas fácilmente arreables. La redacción en cuestión contenía en su titulo, el termino «macacos», según recuerdo. Asi como las cosas en áreas rurales se sometían ante arrieros que les ofrecían regalos y adulaciones y los alababan, los Therians alabaran a quien apoye su enfermedad mental y se someterán a su voluntad e intereses, al igual que lo hicieron los desviados sexuales.

Deficientes mentales:

Otros monos rasurados, vestidos y amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros eran las cosas que a todo asunto o tema le asignaban títulos de arreos emocionales (derecha e izquierda, fachos, chairos, neoliberales, comunistas o socialistas) para según ellos, disimular no tener la capacidad mental – intelectual para comprender algo mas allá de la anuencia para acatamiento, obediencia y creencia de asertividad sin siquiera pensar en analizar. Cosas que se sentían asertivas al repetir algo que escucharon de un arriero o de varias cosas. Cosas amaestradas para ser arreadas y sumisas, al punto de creer que todo aquel que piense algo distinto a lo que un arriero afín a ellas automáticamente esta errado porque ese concepto es asi (como lo proyecto el arriero o manadas carentes de intelecto) porque asi les fue dicho o estipulado. Cosas que al no lograr debatir un tema o concepto o siquiera lograr comprenderlo (todo tema: economía, sociedad, política, ambiente, educación, conciencia, o el tema que sea en general), recurrían a creer que proyectar actitudes autoritarias, arrogantes, teatrales – payasas influenciaran a otros para situar emocionalidad sobre intelecto para rebajarse a su nivel, creen que los estímulos emocionales carentes de intelecto mediante los cuales los amaestraron a ellos les impusieron ideas, serán efectivos en otros, pues al carecer de intelecto, ni siquiera logran concebir la idea de presencia de intelecto en otros, pues no conocen ese concepto mas que como asertividad = macaco repetir y obedecer bien lo que el arriero o manadas arreadas decir. Cosas que ante todo vestigio de contrariedad, inmediatamente acuden a engañarse a si mismos con la idea de poseer asertividad mediante proyección de actitudes despectivas o condescendientes, en las que una vez mas, sus mentes carentes de capacidad intelectual ni siquiera analizan (porque no pueden), sino que recurren a proyectar emociones con la esperanza de que otros imbéciles como ellos, les secunden y asi tener asertividad (por la clásica idiotez de coincidencia en lugar de análisis objetivo). Cosas que en la etapa final de su era, deliraban con la idea de que otros eran igual de retardados que ellos y también se rebajaban a la sola asignación de títulos de arreos emocionales (y aunque se les dijera o incluso se les remarcara una y otra vez que no es asi, ante su carencia de capacidad mental y su urgencia por sentirse personas – seres pensantes, volvían a convencerse ellos mismos de que los demás son igual de mongoloides que ellos y caían a su mongolismo). Incluso, ante casos en los que fueron puestos en su lugar para que dejen de sentirse personas (sin poder lograr niveles intelectuales mas que los de sus amaestramiento y retraso mental), al solamente conocer a personas de manera entusiasta, intentaban tantear si eran igual de idiotas, proyectando títulos de arreos emocionales y demás estupideces, para percibir si reaccionaban positivamente a ese nivel de deficiencia mental.

Y en casos extremos, al solamente conocer a alguien, inmediatamente afirmaban con confianza, que era afín a su arreo emocional y demás estupideces o afirmaban con confianza que personas arbitrarias o incluso personas que les demostraron no ser igual de mongoloides, eran afines a su amaestramiento – arreo emocional. Cosas que al hacerles ver que eran mentalmente incapaces de comprender y tratar temas y en cambio asignaban títulos de arreos emocionales que les amaestraron gracias a su idiotez, esperando que los demás sean igual de imbéciles o sucumban a ese nivel de carencia intelectual. Tristemente al no lograr sus mentes, concebir ideas argumentaban que los demás eran afines al arreo emocional opuesto al de ellas, para acto seguido proceder a intentar arrastrar a otros hacia su deficiencia mental para sentirse asertivos por coincidencia social. Cosas que se convencen de que decir las cosas con actitudes según ellos dominantes o influyentes hará que otros las acaten como ellos acataron amaestramientos sin pensar. Cosas que buscan sentirse asertivas a través de emocion de superioridad que ellos mismos inventan y que demuestran ser ficticias en repetidas ocasiones en las que buscan sentirse superiores con actitudes payasas o con la asignación de títulos de sus idioteces a todo asunto o tema para auto convencerse de que todos las utilizan y no poseen mas capacidad mental que esa para sentir que no son cosas infrahumanas mentalmente. Cosas que ante obviedad de su carencia de intelecto, acuden a relatar como se le pusieron en cuatro patas – en calidad de bestias arreadas a los arrieros, pues eso es lo que les amaestraron y es su máxima aspiración en la vida: someterse y ser arreados por un arriero que les diga títulos y les proyecte emociones afines. Cosas que ante cualquier posibilidad de coincidencia social en cuanto a sus estupideces, toman actitudes autoritarias e inician a pretender arrastrar a otros a sus idioteces, con la finalidad de sentirse valiosos para los arrieros o manadas imbéciles ya que no son capaces de lograr mas que arrastrar a otros imbéciles que posean nivel de idiotez como el de ellas y sucumban para renunciar a su intelecto o posibilidad del mismo, para ser deficientes mentales arreables y proyectar imbecilidades.

Cosas que buscan mendigar aceptación por parte de arrieros y de otros imbéciles, buscando arrastrar a otros para sentirse valiosos o para sentir que son mas que bestias arreadas (aplicar lo que les aplicaron a ellos, en otros, para sentirse arrieros y no manadas). Cosas incapaces de lograr proyectar temas y en cambio solo pueden balbucear unas cuantas frases para luego introducir títulos de arreos emocionales, actitudes según ellos dominantes, autoritaria e influyentes que mas bien son ridículas y demuestran su nivel de retraso mental.

Y la versión liviana de esas cosas: las manadas que siguen tendencias sin analizarlas. Cosas que dependen de aceptación o coincidencia social para sentir valor propio ficticio al no ser capaces de lograr valor propio real basado en perspectiva, voluntad, proyecciones y empatías.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado