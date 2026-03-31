Gasolina con etanol

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A partir del 30 de junio de 2026, Guatemala dará un paso significativo en su política energética: toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener una mezcla obligatoria de 10% de etanol y 90% de gasolina, conocida como E10. La medida, respaldada por el Acuerdo Gubernativo 159-2023 y ajustada por el 257-2025, busca reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. En el papel, la decisión parece alineada con las tendencias globales. En la práctica, sin embargo, plantea más preguntas que certezas.

El argumento ambiental es el más fuerte. El Ministerio de Energía y Minas sostiene que la mezcla con etanol podría reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes, además de mejorar el octanaje del combustible. A ello se suma un componente estratégico: el etanol puede producirse localmente a partir de la melaza, un subproducto de la industria azucarera, lo que abre oportunidades para dinamizar la economía interna y reducir parcialmente la factura petrolera.

No obstante, como ocurre con muchas políticas públicas, los beneficios teóricos no eliminan los riesgos reales.

La implementación del E10 ha generado inquietud en distintos sectores. Importadores de vehículos, distribuidores de combustible y usuarios han advertido sobre posibles efectos en motores que no fueron diseñados para este tipo de mezcla. Aunque los vehículos más modernos pueden operar sin inconvenientes, el parque vehicular guatemalteco es mayoritariamente antiguo y heterogéneo. En ese contexto, el etanol podría acelerar el desgaste de ciertos componentes, generando costos adicionales para los propietarios.



La experiencia internacional ofrece un espejo útil para Guatemala. Más de 60 países han incorporado etanol en sus combustibles. Estados Unidos utiliza E10 de forma generalizada, mientras Brasil ha ido más lejos con mezclas más altas e incluso el uso de etanol puro en vehículos adaptados. Europa, por su parte, ha adoptado esquemas más graduales. Sin embargo, el consenso técnico es claro: el etanol reduce emisiones, pero también tiene menor contenido energético que la gasolina, lo que implica una ligera disminución en el rendimiento por galón.

Y es aquí donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente económica.

La gran incógnita no está en los estudios ni en la normativa, sino en el bolsillo del consumidor. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas —con conflictos en Medio Oriente que presionan los precios del petróleo— Guatemala ya enfrenta un alza considerable en los combustibles. El galón de gasolina ronda los Q40, mientras el gas propano también incrementa su precio, impactando directamente en el transporte, los alimentos y, en general, en toda la estructura de costos del país.

En ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿el E10 hará más barata la gasolina?

Hasta ahora, no hay una respuesta clara. Si la mezcla con etanol reduce ligeramente el rendimiento por galón, como lo demuestra la experiencia internacional, el único alivio posible para el consumidor sería una reducción en el precio. Pero ese punto ha quedado fuera del debate público. Más aún si se considera que parte del etanol deberá importarse, lo que introduce nuevas variables de costo en la cadena de suministro.

El riesgo es evidente: que el consumidor termine pagando lo mismo —o incluso más— por un combustible que rinde menos. Y si eso ocurre, la narrativa ambiental podría perder fuerza frente a la realidad económica cotidiana.

El marco legal, además, introduce un elemento relevante. El Decreto-Ley 17-85 establece que los actores involucrados en la producción, distribución y manejo del alcohol carburante están obligados a responder por los daños que puedan ocasionarse. Pero en la práctica, esto abre interrogantes complejas: ¿cómo se determinará que un daño en un motor fue causado por la mezcla de etanol? ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Existe capacidad institucional para resolver estos conflictos de manera ágil?

Las políticas energéticas exitosas no solo se construyen sobre buenas intenciones, sino sobre confianza pública. Y la confianza requiere información clara, transparencia y previsión.

Guatemala tiene ante sí una oportunidad real de avanzar hacia una matriz energética más limpia. Pero ese avance no puede darse ignorando las preocupaciones legítimas de la población. La transición energética no debe ser solo ambientalmente sostenible, sino también económicamente viable y socialmente aceptable.

El E10 puede ser un paso en la dirección correcta. Pero si no logra traducirse en beneficios tangibles para el ciudadano —ya sea en menor contaminación, estabilidad de precios o ahorro real— corre el riesgo de convertirse en una medida técnicamente defendible, pero socialmente cuestionada.

Porque al final, más allá de los porcentajes y los acuerdos gubernativos, hay una verdad simple que ningún discurso puede evadir: cuando sube el precio del combustible, no solo se afecta el motor de un vehículo, se resiente toda la economía de un país.

Libre emisión del pensamiento.

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