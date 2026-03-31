Tanmi Tnam

Tenemos oportunidades para pensar en el futuro de nuestro país, de aportar ideas y acciones cuyo objetivo sea alcanzar vida plena para los guatemaltecos. Nos corresponde participar en todos los ámbitos para construir de manera conjunta la sociedad deseada.

Son muchos los problemas estructurales que cada guatemalteco debe dedicarle tiempo necesario para observar cómo funcionan y cuáles son las causas que los sostienen por mucho tiempo y cómo iniciar la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. Es sano cuestionar a las instituciones que tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de guatemaltecos y por qué no logran entregar los resultados que todos esperan. Este es tiempo ideal para reflexionar sobre la vida, las virtudes y valores que la conserven para la alegría y el bienestar de cada persona y de cada pueblo. Es un buen tiempo para revisar qué hechos caminan a través de la política que causan grandes estragos a la vida de la humanidad y a la del planeta tierra. Este es un buen tiempo para reflexionar sobre tanta desigualdad, pobreza, odio, exclusión y actitudes de sumisión de la ciudadanía para seguir soportando el impacto de la falta de oportunidades de acceso a la justicia, educación, salud y ambiente sano.

Este tiempo para reflexionar es ideal para los compatriotas que buscan llegar a puestos de elección popular para dedicar momentos al análisis y búsqueda de soluciones a los grandes problemas con que cuenta nuestro país. Deben ser las soluciones cuyos efectos se dirigen para todos los guatemaltecos que viven en condiciones desfavorables. Es necesaria la implementación de programas y proyectos que eliminen el asistencialismo y el fomento de la dependencia debido a que no resuelven en nada las causas de los problemas de pobreza, extrema pobreza, analfabetismo, la poca participación ciudadana, la emigración y la contaminación del ambiente, entre otros.

Los futuros candidatos a todos los puestos de elección popular deben reflexionar sobre cómo liberar al país de la corrupción, desigualdad, racismo y pobreza extrema. Han pasado muchos años que nuestro país siempre cuenta cuántos habitantes tiene en extrema pobreza y por qué nada ha cambiado. Qué debe ofrecer al país cada uno de los candidatos para las próximas elecciones que busque el fortalecimiento de cada una de las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar las estrategias y acciones que faciliten desarrollo, bienestar y vida plena a toda la población del país.

Este es el tiempo para reflexionar sobre los pueblos originarios de Guatemala. Estos son los pueblos que poco o nada aparecen en los planes de quienes aspiran a ser alcalde municipal, diputado distrital o presidente y vicepresidente del país. Cómo resolver a través de la sana política problemas como el racismo, la falta de aplicación de la consulta previa, criminalización del liderazgo, el despojo de tierras, la educación monolingüe y monocultural, la falta de trabajo y la emigración.

Aprovechar este tiempo de reflexión para ver al prójimo, especialmente ver a los pueblos originarios. Cómo construir la democracia con la participación y reconocimiento de dichos pueblos, las alternativas a considerar para la autonomía, la educación propia, la administración de la justicia según las culturas o la administración de los servicios públicos con enfoque intercultural. Para esto, es necesaria la actitud ciudadana dispuesta para la participación, la solidaridad, apoyar acciones democráticas y atentos para la transparencia en los servicios públicos.

Libre emisión del pensamiento.

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