La Soberanía Empieza por el Conocimiento 3 

GUATEMALA ANTE EL NUEVO ORDEN: ESPECTADOR O NEGOCIADOR

Guatemala enfrenta una paradoja geopolítica: geográficamente atada a Estados Unidos por remesas y migración que representan el 19% de su PIB, pero económicamente vinculada a Asia por comercio. Esta dualidad estructural responde a la disputa entre China y Estados Unidos por América Latina, región que posee litio, tierras raras y agua estratégicos para el siglo XXI. Más de dos millones de guatemaltecos residen en Estados Unidos y las remesas que envían constituyen más de 20,000 millones de dólares anuales que sostienen el consumo interno. Simultáneamente, China se ha consolidado como uno de sus principales socios comerciales pese a que el país mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán en coherencia con principios diplomáticos sostenidos históricamente. Guatemala no está fuera del nuevo orden geopolítico: está atrapada en él sin estrategia propia. La pregunta no es si Guatemala deberá elegir entre Washington y Beijing, sino cuándo y bajo qué condiciones.

Las remesas no son un éxito exportador sino la monetización del fracaso estatal. Cada dólar que llega desde Houston o Los Ángeles es evidencia de un ciudadano que el país no pudo retener, educar ni emplear. Esta dependencia extrema convierte a Guatemala en rehén geopolítico sin capacidad de maniobra. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trae consigo promesas de deportaciones masivas y militarización de la frontera sur. Guatemala enfrenta una disyuntiva brutal: mantener relaciones con Taiwán y perder acceso pleno al segundo mercado mundial cuando Beijing presione, o romper con Taipéi y arriesgar represalias estadounidenses en un momento en que la dependencia de remesas hace imposible desafiar a Washington. Cualquier decisión la tomará bajo presión externa, no por estrategia propia.

Conviene entender algo antes de simplificar la relación guatemalteca con Taiwán como anacronismo diplomático: esa relación tiene valor estratégico raramente calculado. Guatemala es uno de los doce países que aún reconocen a Taipéi, posición que Beijing interpreta como obstáculo removible pero que Washington valora como alineamiento con un aliado estratégico clave en el Indo-Pacífico. Honduras rompió relaciones con Taiwán en 2023 y formalizó lazos con China en meses; Nicaragua en 2021; El Salvador en 2018. Cada ruptura aumentó la presión sobre los restantes, pero ninguna garantizó la inversión china prometida ni mejoró sustancialmente su posición negociadora. China condiciona inversión directa y acceso pleno a mercados no solo a la ruptura con Taiwán, sino a alineamiento político sistemático en foros multilaterales y exclusión de competidores tecnológicos occidentales. Mantener relaciones con Taiwán implica coherencia con el aliado hemisférico dominante en momento en que la dependencia de remesas hace imposible antagonizar a Washington; romperlas sería apostar a que la inversión china compense simultáneamente lo que Taiwán ofrece y lo que Estados Unidos podría retirar. Guatemala comercia con China mediante Hong Kong y terceros, arreglo pragmático que funciona mientras Beijing lo tolera, pero que no resuelve la contradicción estructural de fondo.

Esta vulnerabilidad bilateral se agrava por la fragmentación regional que anula el poder de negociación colectivo. El CA-4 —Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua— carece de capacidad ejecutiva real. Cada país negocia con China o Estados Unidos por separado, debilitando posiciones mutuamente. Nicaragua reconoce a China; Honduras rompió con Taiwán; El Salvador mantiene relaciones con China mientras experimenta con Bitcoin; Guatemala mantiene relaciones con Taiwán por alineamiento estratégico con Washington. Resultado predecible: cinco países pequeños compitiendo entre sí son cinco victorias fáciles para Beijing o Washington. Unidos, con cincuenta millones de habitantes y posición estratégica entre dos océanos, podrían negociar como bloque regional. Divididos, son irrelevantes individualmente, negociables uno por uno, prescindibles si alguno se vuelve problemático.

El World Economic Forum identifica la confrontación geoeconómica como el riesgo global número uno a corto plazo. Guatemala califica simultáneamente en múltiples categorías de riesgo: confrontación geoeconómica la atrapa entre potencias sin maniobra autónoma; desinformación alimenta polarización que impide consensos mínimos; falta de oportunidad expulsa a cientos de miles hacia un norte hostil. Mientras México capitaliza nearshoring con decenas de miles de millones en inversión manufacturera, Guatemala celebra maquilas textiles con salarios de subsistencia, careciendo de infraestructura, institucionalidad y seguridad jurídica necesarias para atraer inversión seria.

Guatemala enfrenta tres escenarios, ninguno cómodo. Puede mantener el status quo —relaciones con Taiwán, dependencia de remesas, comercio informal con China— hasta que una crisis externa fuerce decisiones bajo presión máxima. Este es el camino de menor resistencia política pero de máxima vulnerabilidad: esperar que la historia decida por nosotros. Puede romper con Taiwán y formalizar relaciones con China, apostando a que la inversión china compense represalias estadounidenses, aunque Honduras demuestra que reconocimiento diplomático no garantiza inversión automática. O puede intentar construir estrategia propia que requiere tres elementos históricamente inexistentes: institucionalidad capaz de ejecutar políticas de Estado más allá de ciclos electorales, visión de largo plazo que trascienda intereses de élites, y coordinación regional centroamericana que nunca ha funcionado sostenidamente.

Los países con instituciones débiles no eligen socios estratégicos: los socios estratégicos los eligen a ellos. Desde la United Fruit Company que determinó gobiernos durante medio siglo, pasando por la injerencia estadounidense en el conflicto armado, hasta la CICIG cuya existencia reflejó incapacidad local para combatir corrupción, el patrón es consistente: cada vez que Guatemala no pudo decidir por sí misma, alguien más decidió por ella. China no invierte en Centroamérica por altruismo sino por acceso a mercados y proyección hemisférica. Estados Unidos no presionan por democracia por principios abstractos sino por estabilidad que contenga migración y narcotráfico. Ambas potencias tienen agendas legítimas desde sus perspectivas, pero ninguna prioriza el desarrollo sostenible de Guatemala.

Por tanto, la pregunta fundamental no es retórica: ¿tiene Guatemala capacidad de ser protagonista de su inserción en el nuevo orden geopolítico, o será objeto de decisiones ajenas como históricamente? La respuesta basada en evidencia es incómoda. El país tiene una posición geográfica estratégica y población joven, pero carece de instituciones capaces de capitalizar esos activos. Tiene dependencia de remesas sin alternativas de empleo que la reduzcan. Tiene fragmentación regional que debilita a todos.

Pero existe una vulnerabilidad aún más profunda: Guatemala no solo carece de poder de negociación frente a potencias externas. Guatemala no sabe con certeza qué tiene para negociar. El país desconoce la magnitud real de sus recursos estratégicos porque los datos geológicos completos permanecen dispersos en estudios privados no integrados en una base estatal sistemática y pública, o simplemente nunca se generaron mediante exploraciones del Estado con resultados verificables independientemente. Y esa opacidad de información no es accidente administrativo: es condición estructural de países en zonas de influencia geopolítica que históricamente no han controlado el conocimiento de su propio subsuelo. Un país que desconoce el valor real de sus propios recursos no negocia soberanía: la cede sin saberlo. En mi próxima columna explicaré por qué esta opacidad representa la vulnerabilidad definitiva de Guatemala en el nuevo orden global.

Continuará…

