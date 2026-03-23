La “oposición” ruega validación ciudadana

Conexión México

Los dos principales partidos políticos de la oposición en México, (PRI y PAN) se vieron obligados a voltear a la ciudadanía para abrir las compuertas de la participación en la próxima contienda electoral del 2027.

En política como en cualquier ámbito de competencia, cuenta mucho la oportunidad y los tiempos en que los partidos políticos hacen anuncios porque saben lo importante que es generar percepción con la ciudadanía.

Esto último lo conoce y lo aprovechó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno “Alito”, quien desde el pasado miércoles presentó el Movimiento “Defensores del voto” que liderará la activista y política Rosario Robles Berlanga.

El anuncio movió las aguas de la política nacional pues la jugada de Alito sin duda madrugó lo que la dirigencia nacional panista había planeado fuera un espectacular anuncio programado el 21 de marzo.

El PRI se anotó los primeros puntos al presentar esta red de defensa del voto que surge como una gran propuesta que se irá conformando con la fuerza de los ciudadanos, cuya idea central es apuntalar y garantizar una cobertura completa para la vigilancia y defensa del voto en la mayoría de las casillas.

Es verdad que el tricolor desde que interrumpió los 70 años de gobiernos en México enfrentó una desbandada de militantes que terminaron tocando la puerta al obradorismo.

Fueron muchos errores del PRI, sin embargo, el colmillo y el timing para las operaciones territoriales, los trae el tricolor y las ejecuta de manera magistral.

Los priistas están frente a la gran oportunidad que los “Defensores del voto” representan en momentos donde los ciudadanos tienen ganas de participar con una organización y estrategia, que sin duda Rosario Robles conoce cómo activarla y aterrizarla.

La figura de Rosario representa para muchas mujeres el reflejo de esa política que puede intentar quebrarte, pero que te permite levantarte para regresar con una firmeza probada. La prueba de fuego la tiene el PRI en sus manos.

“PAN, con lo mismo”

Desdibujados por sus propios errores de los últimos tiempos, los panistas anunciaron este fin de semana, la ruptura de candados en sus afiliaciones para dar cabida a los ciudadanos que quieran sumarse y participar en las mediciones internas que definirán –sin importar que sean o no militantes azules- las próximas candidaturas rumbo al 2027.

El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero aseguró que darán una batalla frontal a Morena, sin embargo, el PAN del presente inmediato luce débil, desdibujado, con los mismos grupitos y rostros de siempre que rayan en inoperancia e incapacidad para hacerle competencia al partido gobernante.

Muchas son las críticas hacia los panistas luego de su rimbombante anuncio donde la gran pregunta es ¿si realmente dejarán llegar a los ciudadanos, o disfrazarán a la parentela de varios de sus militantes para empujar candidaturas?

Si bien los azules abrieron sus enormes candados a una afiliación sin todas las trabas que tenían impuestas, su plataforma sigue siendo obsoleta y con los tintes propios de una derecha recalcitrante que poco conecta con una buena parte de las juventudes y ciudadanos que están dispuestos a participar, pero no con bases y principios del siglo pasado.

Devolverles la batuta a los ciudadanos puede ser una gran ventaja para estos partidos que perdieron credibilidad, representatividad y poder de maniobra. Sin embargo, hoy el PRI puede tener esa gran oportunidad de capitalizar el respaldo ciudadano para convertirse en el 2027 en la segunda fuerza más importante en el país.

Libre emisión del pensamiento.

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