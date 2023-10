Fanny Núñez: cantante, modelo y guerrera de la esperanza comprometida

Fanny es una mujer con una carrera musical de más de treinta años y que como ella ha dicho de sí misma:

«No soy una cantante de moda sino una guerrera comprometida con la vida y la esperanza”.

Dicen que la vida no se hace más fácil o indulgente, sino que nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. y, aunque distinta a sus albores, pues en su cuerpo lleva cicatrices que luce con orgullo, pues significan que ha vencido el miedo y ganado vida, ahí está para seguir siendo la misma mujer que siempre fue.

Muchos han sido sus éxitos, y en este momento recuerdo Amor de papel

Pero la que mejor la representa es No te rindas

La música le ha servido para todo, sentir, aprender, disfrutar y relacionarse con el mundo, pero especialmente para reafirmarse como ser humano y como mujer. Una mujer que no ha usado máscaras para esconderse porque sólo ha deseado ser ella misma.

El triunfo para ella es haber logrado que la quieran y que sus canciones sirvieran a los demás para algo y que aportasen algo de esperanza y fuerza.

Ella representa a una mujer que ha ido sembrando bondad, trabajando desde la constancia, en ocasiones tozudez, pero siempre con la bandera de la ilusión.

Dedicada al mundo de los niños desde hace años y entregada completamente a Centro Horizonte.

¿Y quée queda de Fanny que comenzó hace ya más de 20 años? ¿Qué espera en un futuro cercano?

De Fanny queda la osadía de reinventarse cada día, como persona, mujer y artista. Siempre procurando ser auténtica, disolviendo estereotipos obsoletos, marcando diferencia. De Fanny quedan las ganas fervientes de dejar a su paso una huella indeleble, pisando fuerte, a través de un mensaje cristalino, que vaya de la mano de la solidaridad y el don de gente.

De Fanny queda ser el ave Fanny’x que ha resurgido entre cenizas y tempestades para brillar en todo su esplendor y volar alto, haciendo el bien sin mirar a quién. Cumpliendo metas, realidades y sueños.

De Fanny queda estar VIVA, para vivir la vida y que ésta no pase sin vivirla.

En un futuro cercano espero concretar cada meta dispuesta, siento que no hay límites para cuando deseamos cumplir todo lo que planeamos. Cada día es una nueva oportunidad, para seguir creciendo y aprendiendo en éste camino.

Después de tantísimos años de carrera, ¿crees que hay algunas actuaciones más remarcables que otras?

Pienso y siento que cada actuación me ha dejado algo, quizás a veces más sustancial o menos relevante, pero siempre marcan un renglón en las páginas de éste libro de mi carrera. He vivido maravillosas experiencias a través de mi arte, de mi música. Momentos muy emocionantes que he sabido atesorar e incluso he sabido compartir con otros seres para que puedan destacarse. Las actuaciones más emotivas han surgido del mundo mágico infantil junto a mis ángeles Bajitos. Cantar para ayudar a sanar a diferentes personas, en diferentes situaciones, entre varias instituciones, e incluso cantar para salvarme a mi misma. Cada experiencia ha tenido su encanto en mayor o menor medida.

¿Por qué crees que Uruguay te acogió tan bien como en su propio país?

Uruguay guarda mis raíces, nací dividida en naciones, en un sólo corazón. Venezuela la tierra que me vió nacer y crecer, soy una orgullosa Mirandina que jamás renegaria de su patria, mi país es hermoso. En la Isla Margarita quedó plasmada gran parte de mi niñez y adolescencia. Esa perla de Oriente que me motivó a concretar los primeros pasos para cumplir mis sueños.

Uruguay me abraza desde el año 2003, me dió unos padres maravillosos, una familia que volvería ha elegir una y mil veces. Un hijo, mi Angelito, mi motor. Y sustancialmente ha acariciado mi carrera profesional con fervor, siempre abriendo puertas, oportunidades, no me puedo quejar, si bien es muy difícil vivir del arte en éste país, yo he podido lograr infinitas cosas, y aún con 43 años lo sigo haciendo, mantengo una trayectoria impecable, intachable, y sin dudas hoy vivo mi mejor momento. Mi último triunfo ha sido en el exterior, pero igualmente ha sido muy bien reconocido en el Uruguay.

¿En qué manera has sabido agradecer también las lecciones que te dió la vida tras los episodios de los intensos quebrantos de salud que te tocó padecer hace un tiempo?

Cada día agradezco, cada día me hago más fuerte y me enorgullezco. No tengo enojo por lo que me tocó transitar. Al contrario. Siento que si fui elegida para transitar esa experiencia es porque podía soportarla, ganarle, y a través de eso poder dejar un mensaje, que hasta el día de hoy sigue latente.

Supe amigarme con cada tumoración que nació en mí, sin permitir que ellos dominaran mi mente, mi estado emocional. Hasta canciones les compuse.

Se anidaron un tiempo, hasta que la ciencia médica hizo su parte, y no hubo más remedio que mutilar partes de mi envase, pero eso no me desvastó la vida, al contrario, no fue fácil, pero trabajé en volver a enamorarme de mi de nuevo

Yo, trabajé en entender, y por encima de todo en agradecer seguir en la carrera, cada cicatriz me recuerda lo valiente que he sido en ésta batalla, las miro en el espejo y me sonríen, mírame, hoy me siento más bonita y más fuerte, avasallante, brillante, por lo cual me han bautizado en varios países como la Reina inspiradora. La mejor corona se la gané a la vida.

¿Qué es la solidaridad y el compromiso para una Reina Mundial de las Américas Internacional?

Ser solidario es un valor que nos caracteriza como seres humanos. Va más allá de cualquier condición. Es algo que se forja en nuestra esencia desde lo más profundo. Ésto nos conecta como individuos colaboradores, cuando nos toca enfrentar distintas situaciones límite, desastres, guerras, pandemias, hambre, enfermedades, todo eso que está tan latente hoy a nivel mundial y que va más allá de todas las historias que nos anteceden. Debemos hacer el bien sin mirar a quién. Hoy me siento el ejemplo vivo desde éste reinado ante todas las comunidades, soy el apoyo, la seguridad y confianza de los seres más vulnerables y con más escasos recursos.

Reina de las Américas con su lema ES CUESTIÓN DE HUMANIDAD, trasciende fronteras, se construye con el gran legado de trabajar por propósitos reales y solidarios, entre las comunidades más vulnerables de Latinoamérica y el mundo. Elige reinas con propósitos que van de la mano de obras sociales destacadas en sus países. Todo más allá de una corona. ¿Qué hacemos con esa soberanía? Brillamos desde nuestro don de ser humano solidario, alentamos a otras personas para cumplir sueños, empoderamos a otras personas, somos ejemplo, inspiración.

Éste reinado de belleza que se realiza desde una convención internacional, no es un reinado convencional. Aquí somos mujeres y hombres reales, donde la condición física pasa a un segundo plano, y trasciende tu esencia y tú trabajo social como requisitos más importantes.

Yo me he sentido muy bien con ésta experiencia, me ha dejado mucho, y hasta quisiera no tuviera tiempo de caducidad, pero sin dudas más allá del título seguiré dando pasos en el camino que supe sembrar y cosechar con toda ésta gran experiencia.

Participé en la 9a edición que se realizó en marzo de éste año, en Cancún, México. Llevé de mi mano a Centro Horizonte Uruguay (nuestros niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral) y fuimos ganadores.

Un gran mérito para Uruguay, una felicidad para Centro HORIZONTE, y lo que me convirtió en Reina de las Américas Internacional siendo hasta marzo 2024 la imagen corporativa de dicha fundación de la mano de mis direcciones Mario Vélez y Hanz Crwchert, a quienes les agradezco todo el apoyo, la motivación y la enseñanza brindada en éste camino. Hemos conformado un gran equipo. Desde Uruguay con mi co-equiper y compañero de ruta Gustavo Weyrauther junto a Photoweyra, y RENATA LOVE con Gabriela Bustelo y Xime Terra a quienes también les estoy eternamente agradecida con todo mi corazón. Para mí es un honor representar sus marcas en el mundo.

¿Qué puedes decirnos del gran proyecto Centro Horizonte?

Centro Horizonte es el único lugar abocado al cuidado integral de los niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral en Uruguay. Con poco más de 60 años de existencia en nuestro país, realizan una loable labor por ésta comunidad, en 2 modalidades. Escuela Horizonte, que da la oportunidad a niños hasta 18 años de poder estudiar, capacitarse, con profesionales especializados en capacidades diferentes, que los motivan y educan, el centro realiza más de 500 kms diarios para traerlos y llevarlos, brindando alimentación para ellos, canastas para sus familias, incluso soporte emocional con profesionales de la salud. Por otra parte tienen el Hogar Horizonte que alberga a una numerosa población, muchas veces adoptan niños que son violentados o abandonados por su condición, reciben una atención 24/7 los 365 días del año, incluso hay un sector de cuidados paliativos para atender a los casos con grados de mayor severidad.

La parálisis cerebral no tiene cura, desde el Centro se procura mejorar y dignificar su calidad de vida

Hoy se está realizando una fuerte campaña solidaria, que mancomuna mi pequeño movimiento Por UN HORIZONTE DE SONRISAS (proyectoganador)con la campaña promocional actual, lanzada hace pocas semanas a nivel nacional, en todos los medios difusivos del país, JUNTOS SOMOS INVENCIBLES por Centro Horizonte.

La meta es poder construir una nueva sede, para mejorar la calidad de vida de la población Horizonte, y poder albergar a más personas con dicha patología. Nos urge poder hacer realidad éste cometido, pues lo necesitan sobremanera. Hay muchos canales para poder colaborar, incluso a nivel internacional, con donaciones económicas. www.horizonte.com.uy

¿Qué ves cuando miras al horizonte? Ellos merecen una oportunidad. Juntos es posible lograrlo. Los invito se unan a ésta campaña solidaria.

Para terminar, puedes dirigir unas palabras para todos los que las lean, como mujer, persona y artista que ha triunfado a pesar de tus dificultades….

Nunca debemos desistir de nuestros sueños, siempre que hay vida, hay esperanza. Debes nacer cada día sin morir en el intento. A veces las cosas no salen como esperamos, pero siempre la vida tiene preparado un plan perfecto para nosotros. Algo mejor. A todo nivel. Debemos valorar la oportunidad de despertar en cada amanecer y honrar la vida. Les abrazo con el alma.

Gracias eternas José Luis Ortiz

Fanny apura sus últimas palabras con la mejor de las sonrisas. Ella es una mujer que cruza por la vida abriendo su paraguas de belleza, inteligencia y bondad, una leyenda de la música a nivel internacional que ha sabido metamorfearse y con una máxima continúa alentándola que es seguir por el camino de la esperanza hacia la felicidad.

