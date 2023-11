Todo lo que debes saber para invertir en Bitcoin

El interés y la conversación en torno al Bitcoin y las criptomonedas continúan creciendo. Aquí te presentamos una guía sobre qué es esta forma de moneda digital, su funcionamiento y cómo invertir en Bitcoin.

Las monedas digitales representan una alternativa a las divisas convencionales, y el Bitcoin se destaca como una de las más prominentes entre ellas. Es importante tener en cuenta que las criptomonedas son productos financieros de alto riesgo. Por esta razón, se aconseja buscar orientación de un asesor financiero antes de considerar cualquier inversión en este campo.

Que es el Bitcoin

En el vertiginoso mundo de las finanzas digitales, el Bitcoin se erige como una moneda independiente y virtual. Su singularidad radica en su carácter descentralizado, en marcado contraste con las divisas tradicionales, como el dólar o el euro, ya que no está vinculado a ningún Estado o entidad financiera central.

En contraposición al euro, influenciable por las intervenciones del Banco Central Europeo, el Bitcoin opera bajo un modelo autónomo. Aquí, los mecanismos usuales de emisión masiva de dinero o la manipulación mediante tipos de interés carecen de validez. Con un límite predefinido de 21 millones de bitcoins en circulación, su control escapa del ámbito gubernamental.

La dinámica de esta criptomoneda reposa en la validación de transacciones realizadas por los propios usuarios, empleando un enfoque de intercambio Punto a Punto (P2P), sin intervención estatal. La comunidad bitcoin, en su totalidad, debe aprobar cualquier cambio, conformando una estructura inalterable que garantiza la imposibilidad de manipular su valor.

El Bitcoin marcó el inicio de las monedas digitales y se distingue por su innovadora tecnología de cadena de bloques (blockchain). Esta innovación revolucionaria se traduce en un sistema transparente y seguro, permitiendo registrar todas las transacciones de manera imborrable.

El auge del Bitcoin ha allanado el camino para una proliferación de criptomonedas. Sin embargo, su legado sigue siendo insuperable debido a su robusta estructura, basada en la confianza de una comunidad unida y su tecnología pionera, la blockchain.

¿Cómo funciona el Bitcoin?

«Bitcoin, más que una mera divisa, se percibe como un medio de pago convencional similar al euro, así como un activo apto para inversiones, equiparable a las acciones o el petróleo. Sin embargo, surge la interrogante: ¿es seguro invertir en Bitcoin? Al cuestionar esto, es crucial entender que detrás de este mercado existe una infraestructura tecnológica fundamental que garantiza la fiabilidad del sistema. Se trata de la innovadora tecnología blockchain, una red descentralizada que evita el doble gasto de la moneda, es decir, el intento de gastar un mismo bitcoin repetidamente.

En esencia, la red de Bitcoin constituye un sistema de registro público que cada usuario alberga en su dispositivo. Cada transacción realizada se almacena en los ordenadores de los usuarios, previniendo así lo que se conoce como el doble gasto.

Javier Molina, especialista en criptomonedas, profundiza en un vídeo acerca del funcionamiento de Bitcoin y otras criptodivisas, analizando tanto sus puntos fuertes como sus vulnerabilidades.»

¿Quien creo el Bitcoin?

El autor de Bitcoin es una figura anónima, ampliamente atribuida a Satoshi Nakamoto, un seudónimo que no permite identificar si representa a un individuo o a un grupo de personas.

Bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, se asocia la creación del protocolo Bitcoin, incluyendo la minería del primer bloque de esta criptomoneda y la ejecución de la primera transacción a Hal Finney. Las contribuciones públicas de este usuario al desarrollo de la moneda digital cesaron en 2010.

¿Como conseguir Bitcoins?

¿Cómo se puede adquirir un bitcoin en la actualidad? Actualmente, existen tres métodos para obtener esta criptomoneda: la minería de bitcoins, la compra a través de plataformas especializadas y la venta de bienes o servicios a cambio de bitcoins.

Las dos primeras modalidades son las más comunes, a menos que cuentes con una tienda en línea y aceptes transacciones con moneda digital como forma de pago.

¿Como minar Bitcoins?



Para realizar la minería de bitcoins por cuenta propia, se requiere un equipo potente especialmente diseñado para esta tarea. Esto se debe a que, con el incremento de la competencia, los equipos domésticos carecen de la potencia necesaria para que la minería sea rentable.

En la actualidad, los equipos más eficientes están especializados y emplean circuitos ASIC. Estos dispositivos tienen un costo que oscila entre los 1.300 euros hasta superar los 2.000 euros y son fabricados por empresas como Canaan, Bitmain, BitFury o Spondoolies Tech.

Dentro de este hardware especializado, se debe instalar un software específico para la minería de bitcoins, que frecuentemente es proporcionado por los mismos fabricantes.

En los últimos meses, ha surgido una alternativa para la minería de bitcoins que no implica poseer un ordenador propio. Se trata de la minería en la nube, donde se alquila un contrato de minería con una cierta capacidad para resolver los algoritmos necesarios. En lugar de mantener los equipos en casa o en un lugar de trabajo, se paga a una empresa especializada para que realice el trabajo, compartiendo después las ganancias. No obstante, es importante considerar que la mayoría de estas empresas se reservan el derecho de quedarse con las ganancias obtenidas si consideran que el precio del bitcoin en ese momento no cubre sus gastos operativos o no les deja un margen suficiente.

Cómo comprar bitcoins

