Hombres de raíz y hombres de maíz

Se habla mucho del “hombre de maíz” y casi nada del “hombre de raíz”. Y ese silencio no es casual. La historia suele recordar a quienes levantaron pirámides, diseñaron calendarios y organizaron imperios. Pero antes de la piedra tallada y del cómputo astronómico, hubo algo más simple y más profundo: el cuidado.

Circula una anécdota atribuida a la antropóloga Margaret Mead según la cual el primer signo de civilización no fue una herramienta ni una vasija, sino un fémur roto que sanó. Un hueso recompuesto implica que alguien se detuvo, esperó y protegió. La sociedad nace cuando el más fuerte decide no abandonar al herido.

Ese es el punto de partida. Ese es el hombre de raíz.

El hombre de raíz no es primitivo en sentido peyorativo. Es originario. Vive de tubérculos, palmas, yuca; practica horticultura; se mueve con mayor libertad; su organización es menos jerárquica y más orgánica. No necesita una estructura estatal compleja para sobrevivir. Su relación con la tierra es directa, casi íntima. No la domina; convive con ella.

Todas las culturas de Indoamérica pasaron por ese momento. Antes del maíz intensivo hubo raíces. Antes del calendario agrícola sofisticado hubo observación del entorno. Antes del tributo hubo reciprocidad.

Pero la historia no se detuvo ahí.

Con el maíz aparece algo distinto. No se trata solo de un nuevo alimento, sino de una nueva lógica. El maíz exige organización. Exige cálculo. Exige comunidad estable. No se improvisa. Su ciclo obliga a medir el tiempo, a prever, a almacenar. Y donde hay previsión, aparece la estructura.

En su estudio sobre Mesoamérica, Paul Kirchhoff, en Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, mostró cómo el cultivo del maíz se convirtió en el eje de una superárea cultural. Allí no hablamos de grupos dispersos, sino de civilizaciones capaces de levantar ciudades, organizar mercados, establecer órdenes militares y desarrollar escritura y calendarios rituales.

Pero el maíz no camina solo. Dentro de esa estructura agrícola aparece otro cultivo fundamental: el frijol. En diversas tradiciones mesoamericanas se afirma simbólicamente que el hombre está hecho de maíz y la mujer de frijol. No es una afirmación biológica, sino cosmogónica. Por ello ambos cultivos se sembraban juntos. Más allá de la dimensión simbólica, existe una razón agrícola concreta: el frijol fija nitrógeno en el suelo, nutriente indispensable para el crecimiento del maíz. La práctica productiva y la visión del mundo se entrelazan. Lo masculino y lo femenino, el maíz y el frijol, no compiten; se complementan. La milpa no es solo técnica agrícola; es representación del equilibrio: unión de fuerzas distintas para generar vida y sostener la comunidad.

El hombre de maíz no es superior al hombre de raíz. Es distinto. Representa un momento en que la agricultura deja de ser subsistencia para convertirse en sistema. La nixtamalización, el uso del comal, los calendarios vinculados al ciclo agrícola, los mercados especializados, el tributo y la jerarquización social no surgen por accidente. Surgen cuando la vida se organiza alrededor de un cultivo que obliga a pensar en colectivo.

Mientras el hombre de raíz vive en un mundo más fluido, el hombre de maíz vive en un mundo estructurado. Uno privilegia la movilidad; el otro, la permanencia. Uno se adapta al entorno; el otro lo transforma con mayor intensidad. Uno se sostiene en la cercanía comunitaria; el otro construye Estado.

Conviene decirlo sin rodeos: no hablamos de progreso moral, sino de transformación histórica. La raíz no es inferior al maíz. De hecho, sin raíz no hay maíz. Toda civilización organizada nació sobre una base más sencilla. Pero el maíz produjo densidad poblacional, especialización del trabajo y complejidad política. Produjo ciudades. Produjo calendario. Produjo cosmovisión sistematizada.

El hombre de maíz no solo come maíz; se piensa a sí mismo como maíz.

Por eso en muchas tradiciones mesoamericanas el ser humano está hecho de ese grano. No es una metáfora ingenua. Es una declaración ontológica: la identidad se construye a partir del alimento que estructura la vida colectiva.

La pregunta incómoda es otra: ¿qué hemos perdido en el tránsito de la raíz al maíz? La organización trajo poder, pero también jerarquía. Trajo ciencia, pero también guerra ritualizada. Trajo escritura, pero también tributo obligatorio.

Tal vez el verdadero desafío no sea elegir entre raíz o maíz, sino comprender que toda sociedad necesita ambas dimensiones: la capacidad de cuidar al herido y la capacidad de organizar el tiempo.

Porque la civilización no comienza con una pirámide ni con un campo sembrado. Comienza cuando alguien decide quedarse junto al que no puede caminar. Lo demás —ciudad, calendario, imperio— es consecuencia.

Y olvidar eso sería el verdadero retroceso.

