Cosas a considerar en la segunda vuelta

El “Movimiento Semilla” sostiene oficiosamente que su binomio llegará a la presidencia por abundante mayoría como una expresión popular del pueblo… Sin embargo, el tan pretendido triunfo debería ser de manera – democrática – por voluntad del pueblo; por lo que no deben olvidar que en principio están llegando a segunda vuelta únicamente por el pase que le permitió la LEPP (avalada por politiqueros que solo ven el derecho de su nariz); que siguen en la contienda a pesar de haber alcanzado solamente el 7% del total del padrón electoral y porque ésta ley discrimina la voz de aquellos que se tomaron la molestia de llegar a las urnas y de elegir al voto nulo o al voto en blanco, como una clara demostración de su rechazo a la clase politiquera, sin excepción. Además, aún no está claro si las ilegalidades señaladas por el Ministerio Público son falsas, pues de lo contrario y de llegar a ganar las elecciones, ese triunfo sería una burda y atrevida farsa.

El Ministerio público dio seguimiento a una denuncia que señala una serie de ilegalidades: falsificación de firmas, adhesión de personas fallecidas, firmas y huellas repetidas, etc.; y la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros activos al no revelar sus fuentes de financiamiento. Es importante señalar que este caso se originó en el año 2022, con el rechazo al trámite por parte del Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de no querer entorpecer el proceso de elecciones, obviando el hecho de tener conocimiento de estas anomalías desde el 2018; por lo que la Corte de Constitucionalidad determinó que el proceso electoral continuara, pero sin perjuicio de la persecución penal.

¿Por qué el Movimiento Semilla, en beneficio del proceso y en respeto a la ciudadanía, no aclara cuanto antes los hechos señalados? de no hacerlo, develaría la intención de aislar al guatemalteco dentro de una muralla de mentira, que solo sería un recordatorio de ser más de lo mismo que ya se ha tenido.

Al día de hoy muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes de clase media y alta, con acceso a educación superior, consideran encontrar en la propuesta de Semilla la opción más viable con base a su entendimiento e intereses; pero los hechos pueden dar a entender que una vez más, la muchas veces defraudada ciudadanía de Guatemala cree… haber encontrado en un candidato por ser universitario, medio elocuente y abierto, con un pasado familiar ilustre y que ha tenido la oportunidad de ensanchar su mente en el extranjero; algo nuevo, distinto, que provocará – un cambio – y que se constituirá en el salvador del país.

Este candidato bajo el título de “progresista” propone llevar a cabo grandes reformas, desde la modificación de la Constitución, pasando por aquellas políticas que transformen la educación, hasta cumplir con los deseos de minorías que no ocultan su radicalidad; permitiendo de muchas maneras que una gran cantidad de oportunistas intenten cobijarse bajo la amplia generosidad de un nuevo gobierno.

Algunas preguntas que circulan en la mente de muchos guatemaltecos y que sería sano responder son ¿Bernardo Arévalo es comunista? ¿Es “simpatizante» del comunismo? ¿O es, simplemente, un socialista trasnochado de ideas poco definidas?

Estas y otras preguntas similares no han sido resueltas con exactitud, pero dice el dicho “el río truena, cuando piedras trae” y para ayudar a comprender, gráficamente, cual fue la actitud de su padre durante su gobierno, del cual se piensa que el candidato de Semilla heredo sus dotes, se relata esta historia: “Una vieja le preguntó a otra, en el momento en que le mostraba algo en una bolsa: ¿De qué color es la cáscara de esta fruta? Verde, respondió la interpelada; ¿Y la cáscara es dura o blanda? Ni una ni otra, es término medio; ¿Cómo es su interior? Como mantequilla; ¿Cómo se come? En ensalada; ¿Con qué nombre le llamaría? Aguacate. ¡Pues yo aseguro que no es aguacate! Si no es aguacate, ¿qué diablos es?”

Al analizar la historia, especialmente la del gobierno del expresidente doctor Arévalo, y considerando lo que hizo en favor de los comunistas, debemos preguntarnos sobre su hijo heredero de su genética, como la vieja de la historia: “si no es comunista, entonces ¿qué diablos es?

La historia de Guatemala, especialmente la historia política, está plagada de analogías en donde los mercaderes se visten de profetas y los demagogos de redentores. El doctor Arévalo Bermejo, ya en su función como Presidente izó su bandera de “socialismo espiritual” y con ella manifestó su realidad política, abriendo las puertas de su gobierno a toda – la fauna de revolucionarios, militantes y agitadores – que circulaban en los caminos de Latinoamérica; y sin perder más tiempo se compartió con ellos el dinero de la nación y estos a su vez compartían toda clase de ideologías de izquierda “desde el rosado de los socialistas hasta el rojo encendido de los más convencidos comunistas”. Se hospedaron, vivieron, comieron y se mezclaron entre la candidez de la desventurada Guatemala.

Para finalizar, considere usted lo crucial del momento que se vive, especialmente de que, sin lugar a duda, estas elecciones han sido una nueva experiencia para todos por una serie de acontecimientos que no necesariamente se habían visto en procesos anteriores, como los señalamientos de fraude que han empañado el proceso. Por estas razones la segunda vuelta tendrá un efecto inimaginable, será de vida o muerte para todos los guatemaltecos sin excepción; y por lo mismo la decisión que se tome a la hora de emitir el sufragio tendrá grandes consecuencias.

