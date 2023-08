Inicio de la perspectiva de la sumisión o libertad

Relatividades Perspectivas

2 millones (58 % de cerca del 43 % (55 % de abstencionismo + votos nulos y en blanco, de 9 millones de los 18 millones de guatemaltecos)) «eligieron» al nuevo arriero para manadas aún amaestradas para ser sumisas – arreadas.

3.870,000 votos. 2.244,600 a favor de Arévalo. = 2.244,600 arreados… ¿Impondrán arriero(s) y políticas a todos los 18 millones?

¿Quienes no aprueban las políticas a ser impuestas, y quienes ya no están amaestradados para ser arreados – sumisos ante los arrieros, acataran imposiciones?

Si semilla intenta imponer desviaciones sexuales en programas educativos, si Arévalo y el reverendo ratero Ramazzini intentan imponer robo sistemático (distribución no – basada en visión y esfuerzo sino en complacencias para tener a las manadas fácilmente arriables, a su favor para que los apoyen y defiendan en cada %$/%%) que hagan, si intentan imponer otras porquerías, Quienes no aprueban estas porquerias ¿Serán sumisos? Porque les fue amaestrado que «asi es», «asi es el sistema», «debemos obedecer lo que arrieros «#&%$&/ nos impongan. Porque fueron «electos» entre opciones impuestas, en sistema de política masiva, autoritaria e impositiva… ¿Que nos imponen mediante amaestramiento, serán sumisos ante imposiciones por parte de arrieros y sistemas apoyados por otros (minorías, incluso… En este caso)?

¿Las personas defenderán su derecho a ser libres (decidir – elegir políticas – estrategias de solución a problemáticas) o sucumbirán ante el amaestramiento de una política masiva, autoritaria e impositiva… Y acataron imposiciones, chillaran y alegaron por 4 años (o el tiempo que dure la lenta muerte del orden mundial muriente y el auge del orden mundial naciente)?

Tristemente, lo más probable es que acudan al orden mundial naciente… Para ser arreados por ellos y no por entes del orden mundial muriente. Y como he mencionado en escritos anteriores: ese es precisamente el plan: usará el centro de control de élites económicas. Sacaron a Trump, porque quiso llevarlas de desobediente (fue arriero intermedio, nunca, arriero dominante como Rothschild, Soros, Rockefeller, Windsor, etc.). Pusieron a Biden y USA «se desplomó»: Surgieron o se impulsaron las abominaciones que ahora destruye a USA. Luego, USA dirigió a Europa y a Latinoamérica hacia la alineación con oriente mediante imposiciones – dominación o presiones, ahora dirige a África hacia alineación con oriente… Y a Guatemala hacia alineación la con oriente. Mencione que los empresarios optaron por «apoyar» a Arévalo y que multitudes rechazaban la potencial imposición de desviaciones sexuales, robo sistemático y más.

¿Alguien conoce la historia de la rana hervida gradualmente? La mencioné en redacciones anteriores, también, hace más de un año o dos.

Afirmaciones de que USA apoyo a Arévalo – semilla. Y a las aberraciones que intentan imponer a la población. Se que ya cansa con este concepto, pero; recuerdan la selección para ejecutar la limpieza – erradicación (lamentablemente, no de lo que debería ser erradicado, solamente, sino de lo que a oriente no le agrade). Lo seguro es que para oriente, para la cultura de oriente, las aberraciones que occidente impulso, son inaceptables. Repito la interrogante que he realizado en varias ocasiones: ¿quién sí promueve esas aberraciones? Acaso han percibido que en oriente propongan robo sistemático, desviaciones sexuales, idioteces, y más?

¿Que consideran que hará oriente – el nuevo centro de control del orden mundial naciente, con «personas» partidarias de abominaciones?

Y como he dicho en muchas ocasiones: la necesidad de la limpieza es innegable. Nosotros (los que promovemos sistemas distintos mediante lógica) también la consideramos de carácter urgente. Es solo que no según los parámetros establecidos con base en agrado y complacencia de los arrieros.

Incluso llegue a perder la fe en una transición hacia la mejoría… En muchas ocasiones. Creí que el orden mundial muriente lograría evitar perecer. Y que todo volvería a ser decadente como lo fue durante esa era. Y repito otro concepto que proyecté varias veces en artículos anteriores: es tiempo de aprovechar que ambos bandos – órdenes mundiales están enfocados / ocupados peleando entre sí… Para liberarnos y alzarnos, para definir sistemas distintos y basados en lógica. Mencionaba siempre, que cuando las manadas de monos rasurados, vestidos y amaestrados para ser arreados y sumisos, fueran erradicados. El tiempo para personas pensantes. Llegaría. El tiempo para coordinar y liberarse de los arrieros, sin que los monos los estorben con sus mentalidades y reacciones sin intelecto.

Transición económica – financiera. Transición política, transición social… Todas en su momento crucial. Perderemos mucho (estabilidad que aún permanece, resistencia al temor e incertidumbre, y más) pero… Ante los arrieros dominantes peleando entre sí… Y ambientes aun no muertos y ambientes aún no definidos… La oportunidad que muchos resaltamos y que muchos desaprovecharon en 2,020 cuando el covid 19 andaba por todo el mundo, sumido en caos… Renace.

Mencione también que esta transición o intención de la misma, se daría solamente cuando quienes poseían el poder o eran beneficiados por los sistemas murientes, lo perdieran… Porque los arreados eran y son poco pensantes y por lo tanto, serán ellos quienes iniciaron una rebelión – revolución verdadera (no: caminar, gritar, cantar, tocar trompetas y lloriquear y soportar sumisamente, una y otra vez, sino rebeliones sistematicas: cambios sociales, políticos, económicos, etc.). Aún yace en mi mente, la idea de que las personas pensantes serán tan idiotas de permanecer sumisas por miedo a perder lo poco que queda. Y digo «idiotas» porque por aferrarse a lo conocido que saben que es decadente y que lo será aun mas, perderán todo.

¿Permitirán que el 56 % del 45 % les imponga algo? ¿El 36 y que «eligió» a Torres, lo permitirá? ¿El porcentaje que quiere ser arreado por otros arrieros, lo permitirá? ¿El porcentaje de personas no – arreadas, lo permitirá?

Tristemente, la mayoría de personas – seres pensantes son temerosas de perder las migajas que la política masiva, autoritaria e impositiva, les da. O son haraganas o inclinadas hacia la diversión y no quieren que su diversión sea interrumpida. Y repito una vez más: por pretender retener lo poco que poseen y reciben en sistemas decadentes que los arrieros manejan para intereses propios (ver redacción: «política masiva, autoritaria e impositiva» y también: ¿que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva? Y tal vez sea necesario, si a alguien le interesa, leer todas las demás. Algunas están en este medio. Muchas otras quedaron en la base de datos del extinto www.qdyrx.com), perderán todo o mucho.

«Si hay un arreo con ideales erróneos o decadentes, todo se ira a la $%&%&$ (, se acabará la libertad y por si no fuera suficiente, los arrieros jamas dejaran el poder)».

Tristemente: “llego un arreo asi. … ¡Nos jodimos!… ¡Ya no hay esperanza!». … Y continúan sumisos ante sistemas y arrieros decadentes que los arrean hacia la perdición… Por temor de perder algo y de no lograr algo más (y debido a ese temor, perderán y jamas lograran algo más).

Libre emisión del pensamiento.

