“Un hombre malo quemara su propia nación, para gobernar sobre cenizas”

Sun Tzu.

Esta expresión del estratega militar Sun Tzu ha estado circulando en las redes sociales y encierra en ella una simple pero exacta definición de lo que sucede en la actualidad.

José, es un joven con mucha madurez, chispudo como buen chapín, trabajador y que con nobleza sublime observa los acontecimientos…; este le comenta a un amigo suyo: “cómo ves la situación vos…” a lo que el interpelado responde – “gallina que come huevo… aunque le quemen el pico” -; “¿y eso que quiere decir? Cuestiona…, que la izquierda es la izquierda…” y que harán lo de siempre; exacto, lo que estamos viviendo se dejaba venir… mira como todo esta bien coordinado.

José: ¿y que hace una española dirigiendo y coordinando las tapadas? “Porque eso me da mala espina, ya no parece un movimiento cívico sino más parece subversión o peor terrorismo”; el amigo le pide que le deje explicar algunos aspectos diciéndole:

Se escuchan consignas y arengas con discursos trillados que solo sirven para drogar mentalmente a los tontos útiles, débiles de carácter y sin sentido común… “el pueblo unido, jamás será vencido…”; estos gritos les llega a robar la razón para que aflore solamente la pasión, al extremo de violentar el derecho de locomoción de los que no están con ellos, so pena de ser acusados de cualquier cosa y de ser violentados, cual viles delincuentes; mientras los verdaderos infractores están siendo protegidos por la agresividad, la amenaza, la extorsión, todas ellas reacciones del envalentonamiento de las hordas.

Sigue diciendo el amigo: en este desorden hay muchos responsables que no dan la cara, y entre los pocos que la dan se ve a aquellos que con afanadas arengas y de manera hasta irresponsable, fomentan el odio y la violencia olvidando que un día tendrán que dar cuenta ante el Creador. Lo cierto José continúa: es que los radicales ya están sacando las uñas – cría cuervos que te sacaran los ojos – reza el refrán.

La charla sigue: solo un gran temor a enfrentar la justicia, por sentirse culpable, puede provocar un gran esfuerzo para no seguir el camino del dialogo y de la razón; que te quede claro que el apoyo popular está siendo manipulado causando un perjuicio que puede llegar a ser irreparable… Además, le recalca: no te olvides que los que queremos trabajar somos más y que no esperamos nada de los políticos, somos los que no extendemos la mano, sino que empuñamos la herramienta de trabajo para sacar a este país hacia adelante y es a nosotros a lo que afectan, no a quienes supuestamente dicen.

José: “entonces, si alguien quiere manifestar, pues está en su derecho y que lo haga cuando quiera, pero que lo haga de manera verdaderamente pacífica y sin afectar a los que necesitan llevar el sustento a la casa”… el amigo: claro, esa es la verdadera democracia, al contrario de delinquir y vandalizar, actos que solo afectan al paisano común y corriente que no tiene la culpa. El enfrentamiento entre mafias no tiene por qué enfrentar al hermano contra el hermano.

Continúan las preguntas al amigo: ¿y qué crees que va a pasar…?; pues si continua en aumento la violencia podemos esperar varias situaciones.

En principio los promotores de la paralización están incitando al espíritu de la revolución, esto conlleva muchas y posibles consecuencias, por ejemplo: los instigadores siempre se aprovechan de los jóvenes y humildes devorándolos indiscriminadamente, aprovechándose de su candidez; este tipo de movimientos pueden llegar a volverse violentos, conociéndose cómo inician, pero desconociéndose como van a terminar; normalmente surgen pseudo-líderes, quienes no necesariamente son los más aptos, pero se caracterizan por ser los más violentos; se corre el riesgo que la reacción estatal e incluso de aquellos afectados colateralmente sea más violenta que la acción original; la violencia hace que se llegue a perder el sentido correcto, tornándose completamente arbitraria; la violencia se puede volver incontrolable y terminar incluso en guerra civil. Por lo que los instigadores a la manifestación violenta, son totalmente irresponsables e incoherentes con lo que vociferan.

Cualquier disturbio violento puede tener consecuencias no solo en la actualidad, sino también a largo plazo, sin olvidar que un movimiento pacífico puede lograr cambios significativos. Cuando la violencia es parte de un movimiento social por más justificado que parezca, traerá consecuencias negativas y devastadoras, no solo para la sociedad, sino para los participantes en las revueltas pues crece el riesgo; la misma violencia puede constituirse en un obstáculo para alcanzar los objetivos, razón por la cual los métodos no violentos como la negociación son los más recomendables para lograr cambios sociales y políticos.

Las crisis políticas violentas tendrán consecuencias negativas generando agitación generalizada y con ello: pérdida de vidas humanas, destrucción de propiedad privada, represión estatal, arrestos masivos y restricciones a las libertades civiles; también la radicalización de los movimientos puede prolongar los conflictos, cambiando así la percepción original de la sociedad al llegar a considerarlos como extremistas o terroristas, modificándose la opinión pública sobre la causa que defienden, perdiendo de esta manera la legitimidad que podrían tener; desencadenarán respuestas violentas por parte de otros actores, aumentarán la probabilidad de ciclos de violencia continua y prolongada caracterizados por la destrucción masiva de infraestructuras, bienes públicos y privados

Uno de los mayores riesgos de la violencia está en dificultar el diálogo y la negociación, disminuyendo la posibilidad de soluciones pacíficas al caer en caos y anarquía con pérdida de inversión, pérdida de puestos de trabajo; se corre el riego del colapso del estado de derecho y la consiguiente violación de los derechos humanos. Toda esta pérdida de confianza pública puede ser fatal para el país al ocasionar un aislamiento internacional, con la consecuente interferencia externa. Todo lo que ya está sucediendo llevará a Guatemala a sufrir un impacto económico significativo y duradero.

Por lo que José, termina el amigo: hago un llamado al presidente Giammattei, y al presidente electo Bernardo Arévalo para que se sienten a negociar; es momento de ser responsables y afrontar la situación con arresto e inteligencia; la sangre ya derramada estará en sus manos por siempre.

