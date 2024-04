La ausencia del otro

Nuestro Mundo Posible

Tuvimos un eclipse solar y nos preguntamos siendo la naturaleza tan extraordinaria: ¿por qué los seres humanos no cabemos en el planeta?

Decimos que no cabemos en el planeta porque cada día hay más conflictos, más de lo negativo.

Por naturaleza los seres humanos necesitamos del otro para existir. Ese necesitar del otro no significa depender del otro, significa unirnos para alcanzar metas.

Lo que estamos viviendo es el aniquilar al otro para ser más.

Y la gran pregunta es: ¿Quiénes somos para actuar con la soberbia que vemos como manifestación de la especie humana?

Revisando ciertas obras que desde hace tiempo comenzaron a analizar el desarrollo de la producción y el rumbo que iba tomando la sociedad de los seres humanos elegimos la siguiente cita:

¿Qué somos nosotros en el universo? La respuesta a esta pregunta es brutal: menos que nada. Damos mucha importancia al espacio de nuestras pequeñas vanidades, pero la ciencia moderna ha vuelto a impulsar el péndulo hacia la hora cósmica. Nuestra buena y vieja Tierra no es sino un microscópico grano de arena en el universo: un astro errante que gravita en torno a una estrella en una inmensa galaxia en forma de espiral, la Vía Láctea, compuesta por al menos cien mil millones de estrellas (junto con sus satélites errantes…). Grondin, 2005, p. 138.

Sigue diciendo Grondin:

El homo sapiens existe desde hace 2.5 millones de años y los dinosaurios estuvieron en la Tierra 160 millones; el universo estaba muy bien sin nosotros.

Jean Grondin es un profesor canadiense, nacido en Cap. Canadá en 1955. Es profesor de Filosofía en la universidad de Montreal, Dr. en Filosofía de la Universidad de Tubinga. Tiene 27 títulos publicados.

Otro grande en investigación y de nuestro universo, el gran Carl Sagan dijo:

“Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en cien mil millones de galaxias”. Carl Sagan.

Ante todo, de lo que estamos siendo testigos, una respuesta a la pregunta de por qué no podemos unirnos para una vida mejor parece ser:

Estamos en el instante de desconocimiento de lo que somos y enajenados de que es un premio para unos pocos lo que hacemos en ciencia, pero no sabemos vivirlo.

Parece ser que tenemos que aprender a vivir con el otro y por el otro.

Siempre se les dice a todos: hay que estudiar, hay que aprender, pero parece ser que no sabemos qué hacer con lo que aprendemos.

Todavía como seres humanos vivimos con la creencia de que aprender es para unos pocos privilegiados.

Nos cuesta entender, comprender nuestra grandeza y nuestras limitaciones.

Necesitamos del otro para crecer, para ser felices, pero necesitar del otro es CONSTUIR CON EL OTRO.

Construir con el otro y al mismo tiempo mantener la libertad del otro y de cada uno.

Parece ser que la tarea es de altísimas matemáticas y de altísima física.

Ayer la naturaleza, con su grandeza nos dio un ejemplo: yo Sol con lo grande que soy no me comí a la pequeña Luna ni al planeta donde ustedes viven: nos encontramos, seguí con mi grandeza y los dejé seguir a ellos. Ustedes comparados con nosotros no han aprendido a vivir, a seguir juntos y trabajar juntos. Nosotros tenemos millones de años y nos coordinamos en nuestra existencia.

Ustedes están en el pequeño asombro de lo poco que han hecho en su existir.

¿Cuándo aprenderán a vivir juntos?

¿Cuándo aprenderán a construir fines juntos?

¿Cuándo aprenderán a ser libres y al mismo tiempo constructores juntos?

Es el camino que con nuestra grandeza este 7 de abril les mostramos al continente americano y que ustedes con la comunicación que han creado pudieron ver en todo su mundo.

¡Oh soberbia! Cuándo desaparecerá de los seres llamados humanos.

Estamos con una guerra por aquí, con una guerra por allá, estos nadan en la abundancia y no saben qué más hacer para que todos vean lo mucho que tienen mientras otros por allá mueren de hambre, de frío y no tienen dónde cobijarse.

Unos mueren de hambre y otros tiran la comida.

De seguro dijo el Sol este día 7: Ay seres humanos tan pequeños que son y no caben en ningún lugar.

Nosotros aquí esperamos a ver si ayer aprendieron una lección. Ayer, si fuéramos como ustedes hubiéramos chocado y desastres por todos lados. Ustedes ni se hubieran dado cuenta de dónde el día de hoy estarían.

Esperemos que hayan aprendido algo, pero de seguro que están tan ensoberbecidos en su grandeza, cuando les falta aprender un montón que sólo pensaron en divertirse viendo lo bonito que era que de repente hubiera noche.

Ay querido seres humanos:

A ver cuándo hay comida para todos.

Cuándo encuentran el diálogo para vivir juntos.

Cuándo crear es para bien de todos.

Cuándo cuidan al planeta que les da la vida.

Tan pequeños que son y no hay manera de ser felices todos juntos y no acabar con mi querida Tierra.

Yo soy enorme y ya les mostré: estoy en paz con todos y todos podemos caminar juntos, unos más grandes y otros más pequeños.

Ustedes, hermosos seres humanos:

¿Qué harán?

¿Cuándo lo harán?

Libre emisión del pensamiento.

