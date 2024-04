Deuda pública: bienestar social o caos político

INTRODUCCIÓN A LA DEUDA PÚBLICA

Verdades que son tabú en la modernidad. Hay ocasiones que la academia prefiere ignorar ciertos temas para no generar cuestionamientos que hagan resentir a sectores claves del pensamiento dominante. Pero existen personajes que se hacen odiar o querer al extremo porque se atreven a poner en duda ciertas creencias de los grupos que consideran tener la verdad en sus manos. Es el caso del presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica. La semana pasada Chaves calificó de “estafa generacional” la deuda pública con la que se pagaron beneficios para unos pocos[1]. En efecto, endeudarse no es ni bueno ni malo, para qué endeudarse es la clave del tema. Si nos endeudamos para invertir, podemos crecer y desarrollarnos; sí nos endeudamos para pagar privilegios, hacer fiesta, corrupción o malgastar dinero, entonces vamos a retroceder.

Chaves afirmó que, en la última época, los gobiernos anteriores “…endeudaron al erario por años de años, y millones de millones, y miles de millones de dólares, para pagar pensiones de lujo, para pagar gastos y beneficios a pocos privilegiados a costa hipotecable el futuro de la juventud.”

El mandatario tico recalcó que “esa deuda solo se puede eliminar con inflación, que es el impuesto más injusto, más inmoral, pregúntenle a un argentino, con una reducida calidad de los gastos, de los servicios públicos, menos escuelas, menos carreteras, etcétera, en el futuro, con más impuestos, o con mucho sacrificio como el que estamos haciendo hoy como sociedad, generando lo que los economistas llaman superávits fiscales, es decir, gastar menos de lo que se recibe para pagar la deuda”.

¿Por qué unos países triunfan y viven en tranquilidad y otros viven en el infierno social?, son muchas las razones que explican este resultado. Uno de los factores principales es el manejo de las finanzas públicas.

Los países avanzan o retroceden con el uso eficiente o ineficiente de las finanzas públicas[2], el manejo de las finanzas públicas puede ser la orientación estratégica del gobierno de la república en la búsqueda incansable de la construcción del Estado democrático. En esencia el concepto de desarrollo es fruto de la construcción de una nueva sociedad que se inicia con la conquista de América y la expansión de la cultura europea utilizando como instrumento la colonización mundial, proceso conocido como globalización.

Proceso que tiene su origen en el mítico 1492, y se fortalece con el proceso de la revolución industrial que fue el resultado de la aplicación de los descubrimientos científicos a la producción masiva, así como la creación de Estados democráticos, basados en los derechos iguales de todos los seres humanos, resultado de la revolución francesa. La síntesis de estos acontecimientos históricos es la sociedad moderna. En su doble esencia o contradicción, la igualdad de los seres humanos ante el Estado, como ciudadanos y la desigualdad de los seres humanos ante el mercado, la propiedad privada. Quién recoge esta esencia es la propuesta del liberalismo. El sistema económico social más avanzado, o si se quiere el menos imperfecto que ha creado el ser humano para regir las relaciones de producción y convivencia político-social.

La deuda pública podría ser una forma de financiamiento para alcanzar los objetivos nacionales. Muchos países no se hubieran electrificado, no tuviera un vasto sistema educativo, un amplio sistema de salud, sí no hubiera adquirido una deuda necesaria para financiar proyectos de gran envergadura. La deuda, en sí misma, no es buena ni mala. Es simplemente un instrumento que puede utilizarse en forma adecuada para promover la competitividad y la eficiencia nacional por medio de la inversión real en infraestructura económica, social o de seguridad. Construcción de puertos, aeropuertos, escuelas, colegios, telecomunicaciones, servidos de agua potable, centros de informática en la comunidad, centros deportivos, cárceles, servicios de información, etc. O puede utilizarse en forma equivocada, conduciendo al país hacia el desastre, usando la deuda para pagar salarios, intereses de la deuda a capitalistas especuladores, hacer transferencias a grupos de presión (sindicatos, cámaras empresariales, cooperativas, partidos, asociaciones solidaristas, fundaciones, colegios profesionales, etc.), incluso financiar la corrupción. Como se utiliza la deuda, en forma positiva o en forma negativa depende de la madurez del país, el compromiso patriótico de los dirigentes y la claridad de la estrategia nacional de desarrollo.

En Guatemala la deuda pública, tanto interna como externa, crece como la espuma. Por los resultados obtenidos en mala educación, pésima atención de salud para la mayoría e infraestructura en caos podríamos concluir que el país se ha endeudado para despilfarrar y para llenar los bolsillos corruptos. ¿De dónde sale tanto dinero?, el mundo está inundado de dinero.

Como observamos en el siguiente cuadro, la deuda externa de Guatemala ha crecido en forma escandalosa. De cada 7 dólares que debía el país en 1980 hoy debe 124. Con una deuda de más de 12 mil 400 millones de dólares cualquiera se pregunta cuántos hospitales, escuelas y colegios se construyeron.

Deuda pública: bienestar social o caos político 4

Recordemos a grandes pensadores. En Costa Rica, en una comisión de exministros de hacienda[3], el insigne Óscar Barahona Streber, afirma “el país atraviesa actualmente por una situación económica difícil, tanto por la enorme crisis fiscal y el acelerado crecimiento de la deuda pública, interna y externa, como por los bajos precios del café, la continua alza en los tipos de interés, la problemática bananera, la fluctuación frecuente en el precio de los hidrocarburos, el deterioro del sector agropecuario, la baja en las exportaciones, el creciente desempleo, la inflación que va para arriba, el aumento de la pobreza extrema y factores similares, todos de apremiante solución. Además, el futuro será igualmente complicado, en ausencia de las profundas medidas correctivas que se necesitan; y quizás más por la recesión o desaceleración económica todavía existente en los Estados Unidos…»[4]

En la dirección de estudiar la problemática de la deuda, como un instrumento de política económica, sin satanizarla, atribuyéndole todos los males de la nación, ni santificándola como la tabla de salvación nacional, vamos a tratar de dilucidar cuál es su naturaleza, y cuáles sus ventajas y desventajas.

Sin dejar de lado que el gobierno se endeuda no solo con agentes del extranjero, sino que también tiene una onerosa deuda interna que genera sustanciales ingresos a empresarios, financieros y políticos residentes en el país. Como vemos en el siguiente cuadro:

Guatemala

Deuda Pública Interna Bonificada

Años 1980-2023

-Millones de Quetzales

AÑOS MONTO 1980 742 1990 3,497 2000 8,630 2010 36,795 2020 107,744 2021 119,006 2022 127,667 2023 125,162 Fuente: Banco de Guatemala

Como podemos observar, el gobierno está más endeudado interna que externamente, lo que significa que los tenedores de la deuda interna se apropian de un jugoso ingreso al cobrarle al gobierno por deudas que ni siquiera son invertidas para el desarrollo del país.

El CMCA, nos indica que, en Guatemala por cada 3 quetzales producidos, el gobierno debe uno. En estas condiciones la deuda evoluciona más rápido que el desarrollo.

Fuente: Consejo monetario centroamericano. 2023.

Conclusión

Para que Guatemala tenga alguna esperanza de resurgir como un país ejemplar y digno de ser tomado en cuenta para el diseño de estrategias de desarrollo tiene que virar en el diseño de sus finanzas públicas. El gasto tiene que ser eficiente y competitivo, los ingresos tienen que ser equitativos, que pague más quien tiene más y la deuda solamente tiene que adquirirse para inversiones reales en educación, salud, infraestructura, protección de la naturaleza y fortalecimiento de la democracia.

[1] https://elmundo.cr/featured/chaves-califica-de-estafa-generacional-la-deuda-publica-con-la-que-se-pagaron-beneficios-para-unos-pocos/

[2] Tal vez esta sea la razón de que existan solamente 29 países desarrollados, de 187 que están afiliados al FMI, ver IMF. World Economic Outlook . Washington, september 2006

[3] Barahona Streber (2002)

[4] Op.cit., p.1

