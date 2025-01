Educación Nacional: Prospectivas para el 2025

Reflexiones

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.

Alvin Toffler

De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española prospectiva es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en determinada materia. Para la OCDE, la prospectiva tiene como finalidad articular las aspiraciones, deseos y potencialidades que las personas consideran relevantes respecto a su sociedad. Estos elementos se configuran en futuros posibles mediante escenarios que permiten el desarrollo de acciones anticipatorias en el presente y que generen las condiciones para un desarrollo sostenible con inclusión.

La prospectiva aplicada a la educación, es una herramienta útil para la identificación de los desafíos y oportunidades, para el diseño de estrategias amparadas en políticas públicas efectivas para mejorar la educación. La prospectiva educativa permite a los gerentes educativos diseñar planes, así como estrategias a mediano y largo plazo, lo que deviene en la mejora de la calidad educativa. Para hacer prospectiva en el sistema educativo, se pueden considerar factores como: crecimiento demográfico, avances tecnológicos, tendencias educativas en el mundo, cambios en la economía y la cultura de la sociedad.

La prospectiva es un conjunto de enfoques que ayudan a explorar, imaginar y anticipar el futuro. Para ello, se debe imaginar de manera razonada el futuro para poder construirlo. En este artículo haremos uso del análisis prospectivo para observar lo que deviene en el futuro inmediato del sistema educativo nacional.

2024 fue un año donde impero la inercia en el sistema educativo. No se concretaron avances significativos en cuanto a la cobertura y calidad educativa, así también, no hubo modificaciones en el modelo de gestión implementado en el Ministerio de Educación hace más de 2 décadas (Acuerdo Gubernativo 225-2010), no digamos en cuanto a la educación extraescolar e intercultural.

Al realizar un análisis FODA del sistema podemos apreciar que se tuvo una gran oportunidad para realizar transformaciones curriculares, en la formación inicial docente y en la formación docente en servicio (ambos proyectos rotundamente fracasaron), en el proceso de nombrar a los directores de escuela preprimaria y primaria y en la franja de supervisión educativa. La falta de liderazgo, idoneidad y capacidad en el despacho superior de la cartera educativa, no permitieron que se realizaran las transformaciones requeridas, así como cumplir con lo ofrecido en la campaña electoral.

El gobierno de Bernardo Arévalo y su ministra Anabella Giracca fueron duramente cuestionados en la marcha pacífica realizada el 21 de noviembre por las huestes de Joviel Acevedo, quien criticó la gestión de Giracca por la forma en que se esta negociando el pacto colectivo, por la modificación del Seguro Escolar y por el nuevo proceso de convocatoria para las plazas de docentes en el que el sindicato perdió espacio político.

En esta singladura procelosa el 2025 se atisba como un año más complejo, sin un modelo de gestión articulado y sin una hoja de ruta en los temas sustantivos, pudiéndose pronosticar lo siguiente:

Se inicia el ciclo lectivo con el ofrecimiento del Sindicato (STEG) de declararse en asamblea permanente si la Ministra de Educación no da muestras de tener voluntad política para la firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo a inicios de año; El gobierno de Arévalo sigue manteniendo en sus cuadros medios a personas vinculadas con el partido VAMOS, lo que provoca inercia en esta administración, por lo que el MINEDUC seguirá con la misma dinámica; El Ministerio de Educación a falta de ideas propias, presume con los programas de apoyo, como el de remozamiento escolar (lo único que hace el MINEDUC es trasladar los fondos a las organizaciones de padres de familia quienes ejecutan), el de refacción escolar (se continúa dando una bolsa de alimentos para la familia del estudiante, con lo que no se combate la desnutrición y siguen haciendo millonarios a los intermediarios del programa) por lo que se observa seguirá la misma dinámica; El programa de Nivelación de los Aprendizajes quedo en una alegoría, los docentes fueron reluctantes a participar en el mismo, entre otras razones porque es un programa que se encuentra en plataforma digital, la cual eluden la mayoría de docentes. Nuestros estudiantes seguirán en su mayoría sin entender lo que leen en este 2025; No se prevé ninguna modificación en este 2025 en el programa de Formación Inicial Docente a pesar de existir solicitudes de los claustros de las escuelas normales y de algunas iniciativas trabajadas en el Congreso de la República relacionadas a la propuesta de una Normal Superior; El Programa de Desarrollo Profesional Docente seguirá sin alteración este 2025 a pesar de haber pagado el MINEDUC a la USAC más de 1 millardo de quetzales del año 2009 al 2024 (sin obtener resultados positivos en la mejora de la calidad educativa por lo que se puede inferir que ha sido un gasto inútil y no una inversión); Lamentablemente este año 2025 la tecnología seguirá sin llegar a las aulas, así como la electricidad, el agua potable, los drenajes, los sanitarios, los pupitres, en fin, sin la infraestructura digna para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que coadyuve a la mejora de la calidad educativa.

En conclusión, podemos decir prospectivamente, que el año 2025 estará marcado por la inercia, por la falta de liderazgo, por la ausencia de ideas y por la incapacidad de las autoridades del MINEDUC para resolver los problemas mas apremiantes del sistema educativo nacional. Obras son amores, que no buenas razones.

