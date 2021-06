¿Descaro, hipocresía o maldad?

El apoyo que la Embajada de los Estados Unidos y las embajadas en GT dan a Juan Francisco Sandoval raya en descaro, hipocresía o maldad. Les explico…

Usurpación de funciones. Fue nombrado por Thelma Aldana sin tener la edad exigida por ley (35 años) en el 2015. La denuncia se presentó en el 2018 y está engavetada. El Artículo 335 del Código Penal reza: Usurpación de funciones. Quien, sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de uno a tres años. La denuncia por esto duerme en el Ministerio Público. Pero la izquierda se rasga las vestiduras con el “no idóneo” cuando les conviene.

El 14 de enero del 2014 metieron preso a un agente de la PNC acusado de usurpación de funciones, porque devolvió al propietario un autobús en Fraijanes que había sido detenido en un puesto de registro porque tenía la matrícula de otro vehículo. #DebidoProceso #IgualdadAnteLaley

Sandoval y su hermano Ronaldo Armando Sandoval Alfaro son acusados de cometer los crimenes de Abuso de Autoridad (Art 418 Codigo Penal), Revelación de secretos (Art 422 del CPenal), Revelación de información confidencial o reservada (Art 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública), Cohecho activo (Art 442 del CPenal) y Trafico de influencias (Art 449 del Cpenal) en el caso del asesinato de Jean Pierre Mota.

La lista de gente procesada por estos cargos es larga y les han dado hasta 13 años de prisión. Obvio, casi todos políticos. Y no se refieren precisamente a un asesinato. Algunos aún esperan juicio, otros han sido condenados. Incluye imputaciones por usar la influencia como funcionario para contratar a alguien. Si se condena eso, ¿cómo es posible que alguien ligado a un asesinato esté libre y en el ejercicio del poder judicial?

Juan Francisco Sandoval no era Canciller, no era Presidente, y mucho menos era Procurador General de la Nación (abogado que representa al Estado), no tenía NINGUNA autoridad para negociar NADA en representación de Guatemala en el caso #Oderbrecht. Él era el fiscal del caso, y punto.

Y sin embargo, sin la PGN, el 6 de septiembre de 2017 el señorito fue a Sao Paulo con gastos pagados por el MP a pactar con Marcos Cequeira, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira que fueran “colaboradores eficaces”. Al excluir y negociar sin la PGN, LE NEGÓ A GUATEMALA LA DEFENSA DE SUS INTERESES EN EL CASO. Único país que no obtuvo dinero de Odebrecht. Perdimos la módica suma de US$388,000,000.00

Los que se rasgan las vestiduras por Q80 mil, ¿cómo justifican esto?

La PGN trató de revertir esto pero fue declarado sin lugar por alguno de los jueces criminales afiliados al clan de Aldana.

Sandoval tiene más o menos 50 denuncias por corrupción y otros pendientes presentadas por gente del MP, no por la Fiscal. De esos, 9 son casos por severas violaciones administrativas en el MP. La Fiscal General dijo claramente que no es contra la FECI, sino contra funcionarios que NO ESTÁN POR ENCIMA DE LA LEY. Sandoval NO ENCARNA a la Feci. Las instituciones perduran, la gente es temporal en el cargo. Eso es lo que las Embajadas no quieren entender, o no les conviene.

Recordemos que Sandoval está implicado en uno de los casos más vergonzosos de la extinta cicig: el caso Valdez Paiz, en el que acusaron falsamente a personas que tuvieron que dejar libres porque el testigo estrella declaró (está en YouTube) que Orozco de cicig y feci lo obligaron a mentir para implicar a los imputados. La familia de los acusados ya presentó denuncias penales contra este mequetrefe con complejo de semi-dios por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y homicidio culposo.

Me preguntan si tengo miedo. Mi respuesta, sólo le temo a Dios. No debo nada y por eso puedo decir de frente lo que digo. Y la visa, me importa un pepino, total ya viví allá legalmente por años, viajé todos los años de mi vida a USA desde los 6 meses, y conozco ese país mejor que muchos gringos.

Así que a esas Embajadas les digo descaro, porque no puede ser que ignoren toda la podredumbre que les comparto y la que no tuve espacio para agregar. Hipocresía porque sabiendo esto apoyarlo a él, es apoyar la corrupción e impunidad que pretenden acabar y dejan claro que combaten corrupción con corrupción. Maldad porque dicen que defienden los derechos humanos, pero violan y llegan a solapar crimenes para imponernos su fórmula socialista globalista progre con tirabuzón. Y si me equivoco, demuestrenlo.

Libre expresión de pensamiento.

