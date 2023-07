Guatemala volvió a caer en la sumisión

Relatividades Perspectivas

Arreo mediante «elecciones» de arrieros (entre las opciones impuestas por otros arrieros), esta vez, creyendo que habrá cambio de sistema.

Es el mismo sistema, controlado por las élites económicas y lo triste es que la gente lo sabe, pero al igual que con, por poner un ejemplo: «el congreso es la clave, no la presidencia» pero es más fácil idolatrar y poner como mesías a un solo arriero que a muchos por amaestrados, también sucumben a aferrarse a la creencia de que las acciones A TRAVÉS DEL SISTEMA CONTROLADO POR LAS ÉLITES ECONÓMICAS Y EN SUMISIÓN HACIA EL, resolverán y generarán cambios y bienestar.

Ellos permitieron esto, porque USA – occidente cae… y oriente se alza. No perderán el comercio, y ponen política afín a oriente en cuanto al comercio.

Y ni con Arzu, apoyando todo esto Y DICIENDO QUE TODO ES DE ELLOS Y TODO LO QUE ES DE ELLOS, DIO RESULTADOS A FAVOR DE «OTROS» logran entender.

Por si alguien no leyó mis posts sobre estrategias:

Voto nulo:

Ríos Sosa era «opción ya electa por quienes controlan el sistema» demasiado obvia, entonces optaron por impulsar al tarado de pineda entre las manadas, para «evitar» caer en obviedad otra vez pero ya no logro arrear a las manadas grandes, porque fue muy obvio que era impulso forzado (videos con títulos como: «miles reciben a Carlos Pineda» y era notorio que eran 30, 20 o 10, videos con tomas cerradas para no mostrar que las manadas apoyando a pineda, no eran numerosas y el video sobre «todo» el magisterio «apoyando» a pineda (otro reportero demostró que era la manifestación de Acevedo y que pineda estaba al lado, filmando en toma cerrada Con unos cuantos maestros (solo aprovecho la manifestación, para meterse y aparentar que era asistencia por el)), alabadores comentando alabanzas fuera de contexto). Entonces, al caerse esa estrategia, optan por voto nulo: 1 mes antes de sacar a pineda, muchos que comentaban a favor de pineda afirmaron que pasaban a apoyar a Villacorta, Arévalo u otro. Resultado: Las manadas «elegirán» nulidad, y los arrieros dirán que el voto nulo no alcanzo 51 % porque muchos, antes de la salida de Pineda, ya habían dicho que votarían por otro arriero = el fraude será mas fácil. Simplemente pondrán al que quienes controlan al sistema, ya eligieron, como ganador.

Sobre Pineda y su participación para el fraude: El mismo, dijo que el sistema es decadente y afirma que es controlado – manipulado por las elites… pero al mismo tiempo afirma que la única manera para hacer algo, es accionar a través del sistema (que condena y afirma que esta manipulado). No es antisistema. El mismo, dijo que el sistema es decadente y es controlado manipulado por mafias. Y al mismo tiempo afirmo que la única vía para lograr algo es accionar a través del sistema (que condeno de ser decadente y controlado – manipulado por mafias y las elites). «arre!, Arre!… Oooh, oooh». Mejor piensen y reaccionen para lograr soluciones reales, en lugar de continuar amaestrados para «elegir» a los arrieros entre opciones impuestas para luego chillar porque Arévalo subió, porque la estrategia con Pineda no funcionó: muchos se hartaron de sus payasadas y pasaron a ser arreados por Villacorta y Arévalo. Luego, Villacorta insulto a partidarios del voto nulo (continuación de estrategia).

Quienes controlan al sistema, eligieron a Arévalo.

Luego, Villacorta se hundió, insultando a partidarios del voto nulo.

Luego, Pineda pareció apoyar a Torres.

Arévalo paso a segunda vuelta, porque el bajo porcentaje de votos obtenidos fue suficiente GRACIAS AL PORCENTAJE QUE ACAPARA EL VOTO NULO, el cual fue apoyado por varios personajes, libremente de arreos emocionales: no es cuestión de «izquierda»y «derecha». Aceptaron para asegurar su economía, poner control digital, sistema de puntaje, monitoreo y limitación de libertades. No pondrán alimentación con gusanos y grillos, mariconerías y desviaciones sexuales, restricciones por cambio climático y otros temas de la agenda 2,030 que occidente implementa y oriente condena. Recibiremos limpieza según los parámetros de oriente si somos sumisos también ante oriente.

Libre emisión de pensamiento.

