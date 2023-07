El proyecto de la judicialización de la política recargado (Parte II)

Barataria

En mi artículo anterior, expuse lo tortuoso que se estaba volviendo el proceso electoral cuando bajo alegaciones de fraude, alegaciones de falta de certeza en el conteo de votos, alegaciones de actas alteradas y en suma, alegaciones sobre la falta de certeza y pureza de estos comicios, una serie de partidos políticos habían planteado una serie de acciones de amparo directamente ante la Corte de Constitucionalidad bajo la argumentación de que existe peligro inminente y real de que se adjudiquen cargos sin que las Juntas Electorales conozcan los vicios que se pueden resultar de las supuestas diferencias entre las actas manuscritas y lo digitado. Entre los partidos que alegaron falta de certeza y exigieron “recuento de votos” se encontraron el partido de la señora Torres la UNE y el partido oficial VAMOS. Resulta curioso que todos los partidos, aún los que sacaron una pírrica cantidad de votos casi insignificante en relación a los punteros, se unieron todos a una para alegar fraude y exigir recuento de votos, el asunto es que nunca especificaron en qué consistió realmente el fraude y cuantos votos les había no les habían asignado, como para considerar que esta elección estaba viciada. Asimismo, de todos es sabido que el partido oficial VAMOS del señor Giammattei, tiene cooptadas todas las instituciones, esto es un secreto a voces, y entre estas se encuentra precisamente los serviles magistrados electorales, sin embargo, alegan fraude del partido SEMILLA cuando en realidad este partido es el resultado de movimiento erróneos o no de varios candidatos como el señor Villacorta para mencionar un caso.

Desde que se planteó la acción de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad, se avizoraba que las cosas no serían sencillas porque este proyecto de judicialización esta encaminado precisamente a posponer mediante argucias judiciales la oficialización de los resultados. Así de una manera ágil y sin más, la “Honorable” Corte de Constitucionalidad procedió sin considerar competencia, legitimidad y aspectos fácticos, a dictar una resolución poco clara, confusa para que puedan existir muchos caminos y sobre todo una vez trasladar a los ilegítimos y usurpadores magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que terminaran de hacer el trabajo sucio.

Se realizaron las audiencias en donde se cotejaron las actas y se verificaron las posibles alteraciones, de hecho, casi todos los distritos concluyeron satisfactoriamente con estas audiencias y algunos otros todavía persisten algunas dudas especialmente el Distrito Central, pero van en camino a resolverse. Esto significó, claro está que la oficialización de resultados podría darse en unos pocos días y con ello las dos cantidades ganadores irían al balotaje es decir la señora Torres y el señor Arévalo. En tanto unos partidos “se bajaron del vehículo de las protestas” porque ya se han dado cuenta del grave daño que se le ha hecho al proceso electoral además de que, ingenuos ellos digamos así, ya se dieron cuenta que lo que en realidad pretende la clase gobernante no es eliminar las dudas de un posible fraude, sino que aplicar la misma receta que se está aplicando en la Corte Suprema de Justicia es decir la prolongación de funciones.

De esta manera, se empezaron a abrir otros frentes, con posibles acciones legales para poder extender lo más que se pueda la oficialización de los resultados electorales, así tenemos al partido CAMBIO y los Baldizón negociando el arresto domiciliario de don Manuel Baldizón a cambio de plantear una denuncia contra las Juntas Electorales del Distrito Central y del Departamento de Guatemala ante el Ministerio Público, por si acaso. Ya indicó Jorge Baldizón que este considerando plantear otra denuncia en el Ministerio Público en contra del Partido Semilla y que esta recabando información.

En tanto este panorama político es verdaderamente oscuro, resulta que la Presidenta de la Corte Suprema, arrogándose las facultades de todo un cuerpo colegiado constituido en tribunal de amparo en este caso el pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidió que “sola podía con el paquete”, puesto que si allí se ha mantenido usurpando el cargo por casi cuatro años mas, puede también continuar otros cinco, haciendo los favores que le pidan y, como decir agua va y agua viene, resolvió la solicitud de una debida ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, pidiendo informe al Tribunal Supremo Electoral para saber si se había cumplido con lo dispuesto en el amparo provisional otorgado, pero lo que resulta sumamente grave es que en una decisión caótica continúa suspendiendo la oficialización de resultados, lo que afecta todo el proceso electoral y sobre todo deja inconclusa la primera etapa de las elecciones porque, en tanto no se puedan declarar qué candidatos pasan a la segunda vuelta, el proceso esta estancado.

Entiendo, el optimismo de algunos, que recibieron la resolución de la Corte de Constitucionalidad como algo que se resolvería “en cinco días” y que luego de ello ya estaríamos pensando en el 20 de Agosto. Asimismo, hay algunos otros optimistas que creen que el plazo nuevo fijado no por la Corte Suprema de Justicia, sino por una señora que se autonombra presidenta de ese poder del estado y decide por sí resolver lo que debería resolver un tribunal colegiado. Porque a la señora Valdez Quezada, se le olvida que no está resolviendo el trámite del amparo, ni la audiencia por 48 horas que son decretos de mero trámite, sino que esta resolviendo una asistencia para la debida ejecutoria y arrogándose todo tipo de facultades detiene la oficialización de resultados.

Lo cierto es que cada día que pasa, se ve con claridad lo que sucedió: Las cuentas y los resultados no les salió al grupo que gobierna. Pensaron que cooptando al Tribunal Supremo Electoral, teniendo a las Cortes de su lado y procediendo a descalificar candidatos, maniobrar el sistema, utilizar dinero público para pagar la campaña de candidatos a alcaldes y diputados, lograrían no solo tener un buen numero de diputados y alcaldes, sino lograr que el señor Conde llegara a disputar el balotaje ante la eterna perdedora la señora Torres. Pero esto ultimo tener un candidato presidencial en la segunda vuelta no les funcionó y empezaron a alegar fraude olvidando que sus serviles magistrados electorales a cada rato sacaban spots publicitarios garantizando el proceso electoral y que el mismo señor Giammattei, que ahora anda desaparecido, salió en un mensaje a la nación el día viernes previo a las elecciones garantizando la pureza de los comicios. ¿Cómo ahora tienen el descaro de alegar fraude? Muchos de sus netcenters defienden el recuento de votos, aducen que lo lógico es que, si no hay fraude qué miedo tienen de que se recuentes todos los votos emitidos en el país.

El señor Giammattei, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la señora Patricia Valdes, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Señores, y algunos partidos políticos creen que el país y el proceso electoral es una chamusca de futbol de las que se juegan en los barrios en donde si va perdiendo el dueño de la pelota la agarra, impone sus reglas o si no se lleva el balón y se termina el juego. El dueño del balón es aquel que aunque su equipo vaya perdiendo diez a cero, siempre se puede seguir jugando para que “el ultimo gol gane” este gol debe ser del equipo del dueño del balón, porque aunque haya perdido, diez veces en el campo quiere salir ganador pase lo que pase y pese a quien le pese.

Señores, esta no es una chamusca, es un proceso electoral en donde esta involucrada la voluntad de todo un pueblo y en dónde esta quedando el único resabio de democracia que tenemos como país. Todas las acciones judiciales van encaminadas lamentablemente a prolongar las funciones de los actuales poderes del Estado. Yo entiendo plenamente que este tipo de alarmas no se comprende a la luz de la buena fe y la confianza en las instituciones, pero en Guatemala no hay instituciones confiables porque todas han caído en la cooptación y el secuestro de los grupos de poder enquistados en el gobierno. El proyecto de judicialización de la política esta en marcha y esperamos que no cumpla su cometido de prolongar el periodo presidencial y del poder legislativo, porque al paso que vamos todas estas acciones judiciales están dando sus malos frutos.

