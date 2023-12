Los conflictos y la manipulación

Relatividades Perspectivas

Argentina y… no podía faltar el potrero – corral (país) de la eterna @%%@dera… en temas de conflictos:

La muerte de la política masiva, autoritaria e impositiva: en Guatemala, ante la obviedad de sistemas de arreos mediante los arrieros y sus manadas minoritarias, pretendiendo imponer políticas a las mayorías, mientras los arrieros en otros corrales – potreros accionan impetuosamente para lograr esa imposición y evitar que la libertad sea replicada en sus potreros – corrales. En Argentina, ante la obligación de permitir a entes de otros potreros – corrales poseer empresas, servicios anteriormente propiedad de arrieros, y tierras.

Parafraseando al detective Spooner, en «I, robot» (película en la que nadie cree lo que Spooner cree… hasta que acontece (película catalogada en genero: «ciencia ficción». Yo, considero que debería ser catalogada como: «ciencia del intelecto y la emocionalidad (inicio, nuevamente a mencionar conceptos que ya me hartaron pero casi nadie se los ha hartado), debido a que muchos, proyectamos ideas, conceptos y muchos perciben fundamentos respaldados por información, pero, las toman con seriedad únicamente cuando son tendencia entre manadas, o cuando acontecen)).

De alguna manera, «te lo dije», no es suficiente». No pretendo ser arrogante. Solamente estoy algo, en la zona de enojo (al menos, logró evitar el categórico, florido vocabulario que me caracteriza).

Retornando al tema (si continuo desvariando, me nacionalizare estadounidense y buscaré la presidencia (Biden es peor, y…). Pero, esperen: Guatemala tuvo a Colom y a Morales, así que ya que Arevalo no arreara a todas las manadas y a personas pensantes: próximamente, sería posible: Spiritus Umbrarum: arriero de varias manadas de amaestrados para ser arreados. Es broma: jamas seria arriero, porque no poseo capacidades y porque va contra de mis principios (imaginen: tras años de batallas contra arreos repentinamente, me convertí en arriero, ahí si aceptaría los insultos que recibo en redes, bajo mi nombre «Spiritus Umbrarum»).

RETORNANDO AL TEMA: Guatemala ya fue el lecho de muerte de la política masiva, autoritaria e impositiva, desde que personas combatieron a «personas» que bloquearon carreteras y desde que la sumisión ante arrieros quedo rezagada – disminuida – limitada a las minorias. Y no olvidemos que Arévalo hipoteca al potrero – corral (descaradamente, muestra listado de «aportadores» para viajes y más). Los 48 cantones: quien crea que no reciben recursos y que «luchan» por conciencia, merece recibir todos los insultos que recibo como «Spiritus umbrarum» y más, aún.

Argentina: quien posee recursos, domina. Entidades comerciales, dominan incluso sobre los arrieros intermedios (Milei y los demás arrieros intermedios serán administradores para los intereses de empresas en niveles más obvios que antes en todo potrero – corral definido – delimitado por los arrieros dominantes para arrear eficientemente a las manadas).

Guatemala: la economía ya decae, y con el proceso de sectorización necesariamente, decaerá más. Y como olvidar que ante la debacle económica, la brillante y magnánima «resolución» de… dejemoslo en «algunos», para no caer a ofensas tan fuertes en tiempos de celebración de la natividad de Jesucristo (que debería ser en verano, pero la situaron en invierno para convertir hacia el cristianismo a quienes celebraban rituales en solsticio de invierno y así, evitar que los caballeros cruzados los convirtieran amable y cordialmente a #$@%azos) será bloquear carreteras.

Perdón: me invadió el espíritu navideño. Retornando al tema (esa frase será añadida a la lista de hartazgos): pronto, Guatemala alcanza el nivel de caos económico suficiente para culminar el impulso de la sectorización que siempre existió en todo el mundo. Los arrieros pretenderan adular a «personas» con complacencias temporales, en lugar de soluciones reales. Las personas no tributan hacia los arrieros. Comicamente, los arrieros caerán antes, por aduladores que por personas no sumisas, a diferencia de Argentina (décadas de sumisión hacia peronistas y kirchneristas, mientras el mundo les advertía sobre las consecuencias de las adulaciones y complacencias y les referían a Venezuela como ejemplo.

Lamentablemente, las personas en Guatemala, no analizan, ni siquiera ahora, con Argentina como segundo ejemplo.

Libre emisión del pensamiento.

