Uno en Dos Capítulo 8

EL NUEVO CONGRESO

En la segunda reunión de este nuevo congreso se conformó la directiva, sin ningún problema, se decidió que el más antiguo seria el presidente y así por antigüedad se conformó la directiva, renunciaron a sus partidos la mayoría de estos nuevos diputados, se hizo un listado interno de reglas y regulaciones, no hubo oposición de ninguno de ellos y el primer punto fue lo que el presidente de la república había propuesto, este punto se refería el de trabajar con un numero mínimo de personal, los que solicitasen sus prestaciones, se les cancelaria a finales de mes y los que quisiesen seguir trabajando lo harían con un salario similar al de la mayoría de los empleados del estado, sabían que el presidente y el pueblo estarían vigilando, ya que estas secciones son vistas por la mayoría de quienes estén interesados, en el canal del congreso y la radio nacional, el cual estará abierto a los televidentes cada vez que el congreso abra las puertas.

El siguiente punto seria la entrega de las oficinas y edificaciones a sus propietarios, cancelando los contratos vigentes ya que la oficina de auditoria los revisara y se dará cuenta que estos son leoninos en contra de los intereses del estado, por lo que se les haría una oferta como se les hizo a los diputados, que firmasen el desestimiento de esto a cambio de que sus nombres no aparecieran en los noticieros escritos y televisivos y como todos tienen esos contratos con empresas de papel, estas serían canceladas si no cooperan, el edificio del congreso es suficientemente grande para la operación de este.

El siguiente punto será una discusión con los presidentes de los sindicatos de los trabajadores del estado y la disolución de estos y los que no estén contemplados en la constitución, y si hay algún reparo de los otros sindicatos, estos serán invitados a un dialogo con el pueblo en la plaza central, en un sábado cívico, para que el pueblo decida si estos sindicatos continúan vigentes o se cancelan. Todo esto lo veía yo por medio de las resoluciones tomadas por el congreso, por medio del canal de televisión del congreso, al igual que todos los ciudadanos. Me puse a pensar que si tendría que intervenir en la mente de los presidentes de estos sindicatos. Este congreso esta, por decisión propia, trabajando de lunes a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde y son dos diputados los que estarán presentes en estas secciones ya que el tercero estará en su departamento, supervisando las obras que los gobernadores quienes serán electos por el pueblo adquirirán para el beneficio de sus comunidades.

Se diseñará un sistema de recolección de impuestos a nivel departamental, para empezar un sistema de independencia, a modo que no sea un gobierno el que dicte, como un departamento tenga que estar actuando. Lo que al sistema penitenciario se concertó, una revisión de la cantidad de juzgados por departamento, ya que no son suficientes y también los juicios en su mayoría serán orales y el juez, después de hacer un análisis, dictará la sentencia en ese momento y dependiendo de la gravedad del caso este será enviado a una cárcel especial para esos casos. Se usará un sistema de pulseras para la localización de este sujeto. La cárcel será a modo que sean únicamente para delitos graves, los demás serán arrestos domiciliarios, de esa manera habrá un ahorro sustancioso para el estado, estos sujetos tendrán que trabajar todos los días y tendrán un horario de ocho horas de trabajo en granjas para la crianza de vacas, cerdos, gallinas, verduras, también serán ellos quienes formen equipos de limpieza en todas las oficinas estatales donde no existan trabajadores para estos menesteres, también habrán equipos formados o dirigidos por voluntarios con experiencia en trabajos de preparación para el destace y preparación de estos animales que provendrán de las granjas, se harán intercambios entre estas granjas, para una alimentación balanceada de los reos, los que no quieran hacerlo se les cancelara el arresto domiciliario.

Los reincidentes también se les cancelara ese privilegio, los más peligrosos residirán en la parte denominada panal, esta será diseñada de manera que el sol entre por unas horas a la celda, al igual que el aire fresco, controlado por el reo, ya que son celdas individuales y de esa manera no tendrán por qué salir a tomar el sol. La alimentación se proveerá individualmente con ayuda de reos no peligrosos. Aparte habrá centros de detención para los casos en los que no haya un juez que pueda atender el caso en ese momento por los horarios en estos estarán los sujetos detenidos por la policía acusados de alguna falta de lo que no pueda resolver el agente en ese momento, serán llevados a estos centros que contaran con celdas individuales, con su baño privado y los podrán visitar sus familiares en horarios determinados, asistiéndoles con comida y bebidas. Se reinstalará la pena de muerte, esta tendrá que ser aprobada por una cámara de jueces, tanto los defensores como los acusadores y no durará más de doce horas el proceso. Todo esto lo diré por medio del cuerpo y la mente del presidente este sábado cívico, también habrá que responder a las preguntas de los asistentes a este evento, en el cual el Presidente estaría siendo acompañado por su gabinete y un equipo de notarios y secretarias, anotando todo lo pactado y firmado en estos eventos. La contraloría general de cuentas ha estado recuperando millonarias cantidades de dinero producto de lo devuelto por funcionarios públicos, haciendo arreglos con las empresas auditoras, el licenciado y su equipo, con ayuda de las Universidades, han logrado darse abasto para las investigaciones, de los actos de corrupción ejecutados por los funcionarios del gobierno.

Siendo viernes, llame al licenciado para que nos juntásemos a cenar, este declino diciéndome que estaba por llamarme para que lo acompañara a una reunión con el embajador del país del norte ya que este nos había invitado a cenar y quería que también estuviera presente la persona con quien el grupo del norte está ayudando, yo le dije que sí que lo acompañaría pero que el socio no estaría presente ya que se encuentra en el norte platicando con los miembros del conglomerado que está financiando a estas compañías de auditores, que el presidente había contratado, quedamos de juntarnos con él en la embajada y que de allí nos iríamos en un carro a un restaurante que él había seleccionado, quedaban dos horas para la cita, por lo que el licenciado me dijo que el pasaría por mí, ya que mi casa estaba en el camino para la embajada. Al llegar ya habían dos Marinos en la entrada al parqueo, bajo el vidrio el licenciado y el marino le dijo que se dirigiera a la entrada principal del edificio, obedeció y al estar enfrente, otro marino muy cortésmente le dijo que si no le molestaría que nos bajásemos del carro, dejando nuestros celulares dentro del carro y que él lo iba a parquear y traerlo cuando se terminase la entrevista, salimos y nos guiaron a una oficina en donde ya estaba el embajador, nos presentamos y muy cordialmente nos preguntó que como estábamos de hambre, le dijimos que usualmente comíamos a las siete o un poco más tarde, nos dijo que él también le gustaba cenar temprano, nos ofreció una bebida la cual aceptamos, un marino nos preguntó que se nos ofrecía, el licenciado me vio y yo le dije, un Black and seven con poco hielo, el licenciado me vio y le ordeno uno igual, el embajador le pidió un whiskey sour, el marino se retiró, el embajador le pregunto al licenciado que si le podía hacer unas preguntas, el licenciado le dijo que no habría ningún problema, este le agradeció y le dijo que desde el primer sábado cívico, han tratado de averiguar acerca de este conglomerado internacional que está financiando este proyecto, no hemos logrado nada, nuestras embajadas de los países donde más Guatemaltecos residen, tampoco han logrado averiguar nada, como haría yo para platicar con quien los representa, lo único que sabemos es que su empresa contrato un excelente equipo de los mejores abogados y empresas de auditoría, el licenciado me miro y yo le contesté que a mi socio lo habían contactado y que él era el único que podría saber quiénes son y como se contactan entre ellos ya que como usted sabe están en varios países, pero que él no estaría interesado de platicar con nadie al respecto, el solo me dijo, que había un grupo con bastante plata para empezar el proyecto y que el sabía que no se iba a necesitar mucho dinero ya que los corruptos estarían devolviendo mucho de lo robado y que con eso se pagaría a las empresas y universidades involucrados en este proyecto, yo creo que el presidente dará unas declaraciones de cómo van las cuentas con lo recaudado, entro el marino con nuestras bebidas las cuales degustamos mientras llegaba la hora de ir al restaurante, yo le conté que hemos sido socios por muchos años, pero lo que era privado para cada uno de nosotros era privado y es por eso que jamás hemos tenido ningún problema, él me dijo que ya había oído de lo bien que trabajaban los hospitales y lo caritativo de los excelentes resultados que obtenían con los pacientes, que nos felicitaba por el sistema implantado para el beneficio del pueblo, pregunto si tomábamos otra bebida o nos íbamos a cenar, le dijimos que estábamos listos y con un poco de hambre, llamo al marino y pasamos por un corredor y entramos a un parqueo dentro del edificio donde estaba el carro del licenciado, yo le dije que si quería nos íbamos cada uno en su vehículo, a lo que respondió que estaba de acuerdo, así no tendríamos que regresar hasta acá, se disculpó por lo de los celulares, pero que era parte del protocolo interno de la embajada, luego nos dijo que como el sabía que nos gustaba el Restaurante Randez Vous que había reservado el salón privado.

Salimos y llegamos antes que él, le dije al licenciado cuando estábamos entrando, de repente ya no viene ya que no averiguo nada, nos reímos y el capitán de meseros nos dio la bienvenida y nos dijo que pasáramos al salón privado. Al empezar a degustar una cerveza, llego el embajador y se sentó en la cabecera de la mesa ya que estaba libre, pues con el licenciado siempre nos sentamos viéndonos de frente, me imagino que él pudo haber creído que por respeto le habíamos cedido ese puesto, llego el mesero, el embajador también pidió una cerveza, le pregunte que si sabía o había del proyecto del canal seco o interoceánico, me contesto que si lo había escuchado y según el uno de los senadores lo iba a poner en una sesión del congreso, a lo que yo le dije que si eso lo hubiesen hecho antes, la migración al norte hubiese sido menor, ya que las oportunidades de trabajo que ese proyecto generaría para el Salvador, Honduras y a nosotros, me contesto que si creía que lo iban a tomar en cuenta para la nueva administración, terminamos las cervezas y el mesero pregunto si repetíamos y yo le pregunte al embajador si seguíamos con cerveza o cambiábamos a otra bebida, el me contesto que preferiría un vino que había probado la semana pasada que estuvo por acá, le dije al mesero que trajera una botella de ese vino, el embajador le dio el nombre al mesero y este prontamente se retiró, no sin antes decirle si lo quería frio como lo había tomado la vez anterior, él le contesto que como sabia él lo que había tomado, el mesero le contesto que por orden del capitán, ellos tienen que saber lo que se está tomando en todas las mesas que piden por botella, así ellos están pendientes de rellenar las copas cuando estas se vacían, se retiró y el embajador dirigiéndose al licenciado le pregunto que si sabía quien le pagaba al conglomerado de abogados y auditores, el me vio a mí y yo le respondí que el dinero sale una cuenta qye los donantes quienes residen en su país, habían abierto en un banco local y el que firmaba los cheques era mi socio, pero que habían sido solo dos ya que con el dinero que los corruptos funcionarios estaban devolviendo y depositando en la contraloría general de la nación, ya era suficiente para mantener la planilla de esta firma por quince o más años si fuese necesario, ya que todavía faltan varios que están tranzando con los auditores para hacer arreglos de como devuelven lo que ya se han gastado, aparte de varios alcaldes y otros funcionarios que serán auditados, como se está haciendo en todos los ministerios del gobierno, le dije al Licenciado que le contase al embajador por donde iban, a lo que este le respondió que con suerte llevaban un quince por ciento de lo que había que auditar, el embajador le pregunto que como habían hecho para que devolviesen lo robado, este le contesto que los jefes de bancada sabían las cantidades de dinero que se había recaudado a cambio de contratos millonarios de proyectos, a determinadas empresas, que ellos mismos habían formado y sabían las cantidades exactas, todo eso se repartía en el congreso, estas listas le fueron proporcionadas a las empresas auditoras, no todo el congreso, ya que los diputados que ahora lo conforman nunca había recibido un centavo, así que los nombres de los corruptos estaban en las listas y que esta empresa a cambio de que sus nombres no aparecieran en los periódicos y los noticieros televisivos, habían hecho arreglos con la empresa que estaba a cargo, también le conto que se había sumado otra Universidad proporcionando media docena de estudiantes de economía y un par de estudiantes de la rama de leyes para ayudar en el proceso, ya iban por la mitad de la segunda botella de vino cuando el mesero toco la puerta para preguntar si queríamos ordenar la cena, el embajador nos vio y estuvimos de acuerdo en ordenar, el pidió un Steak con salsa blanca término medio, acompañado de papas fritas con cebolla, le pregunte al mesero que me explicase como hacían esas papas, me dijo con el jugo de la carne y un poco de mantequilla freían las papas y la cebolla, yo pedí lo mismo y el Licenciado también, antes que se fuera el mesero le pregunte que porque no nos había ofrecido estas, me contesto que le preguntaría al chef, ya que todavía no estaban en el menú, el embajador intervino y nos contó que él había pedido que el chef se las hiciera de esa manera, le dije que las probaríamos y que si nos gustaba y él no se opondría, que sugeriríamos que las incluyeran en el menú con sus iniciales al final, él se sonrió y dijo que sería un honor y los tres nos reímos, el pregunto que si en otra ocasión nos podría acompañar mi socio, le conteste que el socio era una persona bastante ensimismada y solitaria, al grado que yo no conocía a su familia, le conté que al inicio del primer hospital y la formación de la ONG a la que pertenecíamos, el acompañaba mucho a su abuelo que fue quien lo crio, ya que su papa y el resto de la familia habían fallecido en un accidente aéreo, más tarde cuando su abuelo murió y lo heredo, en el testamento, aparecía mi nombre como tutor de él, habiendo una diferencia de quince años, el cambio de residencia y ahora se mantiene afuera del país la mayor parte del año, siempre está en comunicación conmigo y lo mantengo informado de todo lo que acontece al respecto de esta ONG, y si hay algo que cambiar en el manejo de esta, hablamos por teléfono y lo hago, él nunca ha preguntado el porqué de esa decisión, nos llevamos muy bien, muy pocas veces me cuenta por donde anda y yo tampoco le pregunto, por esa razón no creo que usted lo pueda conocer, solo me dijo que el abuelo de mi socio debió haber depositado mucha confianza en usted, por lo que el socio había seguido los pasos de su abuelo. Termino la cena y nos despedimos ya la cuenta había sido cancelada por él, nos dijo que había aprendido mucho esa noche y que estaría viendo por la televisión, el sábado cívico que estaba por venir y que si estaríamos de acuerdo en tener otra cena en un par de semanas ya que quería ver como adelantaba el gobierno, ya que a él le preguntan que si puede el averiguar la razón por el cambio de rumbo que la nación ha tenido, un cambio jamás visto en la historia del mundo, se despidieron, quedando pendientes de la próxima cena.

Los sábados cívicos continuaron, pero ya se habían espaciado a uno cada tres meses, debido a que el pueblo lo había propuesto y el presidente y su comitiva y el congreso lo habían aceptado. En un sábado que habían llegado, el presidente de los sindicatos acompañado de el presidente de el de salud y el de educación, tuve que intervenir y hacerlos firmar y declarar ante el pueblo que respetarían lo estipulado por la ley, que determina, que no puede haber sindicatos en las dependencias estatales, todo esto avalado por el congreso, se tuvo que hacer unos cambios con este nuevo congreso, ya que en otro gobierno, habían, en contubernio con el congreso, al haber permitido que estos se pudieran formar, después de haber leído y firmado sus respectivas cartas de renuncia y aceptar que recibían dinero de este y los anteriores gobierno para salir a manifestar y bloquear calles y carreteras, todo esto, lo pronunciaron enfrente del pueblo presente y de la prensa y la televisión, estos sindicalistas ya habían dejado el podio a petición del presidente y la gente que habían llevado, que eran bastantes, y entre ellos varios bochincheros, los trataron de traidores a los intereses de los sindicatos y les preguntaban que cuanto habían recibido de dinero a cambio y habían empezado a vapulearlos, el ejército y la policía tuvieron que intervenir y sacarlos de la plaza ayudados por los presentes que les recordaban de la perdida de días lectivos de sus hijos por sus bochinches, por más sueldo con menos clases, estos sindicalistas y sus bochincheros fueron abucheados por los presentes y les decían fuera, fuera, en ese momento el presidente y yo los invitamos a quedarse si se comportaban como el resto de los presentes y si no que abandonaran la plaza para escuchar lo que se estaba presentando a los presentes, la mayoría de ellos se fue, pero varios que ya habían visto los adelantos del gobierno que ya había tenido que entregar su puesto, pero el pueblo en un sábado cívico, por mayoría, habían votado a que este gobierno continuase en el poder, con ministros nuevos, ya los ministros y la mayoría de alcaldes y altos funcionarios habían saldado cuentas con quienes dirigen las arcas nacionales y la empresa de auditores. Todos con arrestos domiciliarios, portando sus brazaletes de pie electrónicos, para su localización y ya por medio de sus teléfonos inteligentes o por su computadora, reportando su localización cada doce horas. Con los centros de computación que se habían adquirido, todos se podían reportar a la misma hora sin que se pudiesen saturar y estos centros podían sonar una alarma si alguien no estaba en donde decía estar, estos se les cancelaria el arresto domiciliario a cambio de pasar a prisión y de allí trabajar para el estado con salario mínimo y purgando su pena en prisión, muchos otros ocupando sus mismos puestos, con el salario que estos merecían.

El tribunal supremo electoral todavía en suspenso, ya que el pueblo, ya bien organizado y con personería jurídica y el apoyo del presidente, el ejército y la policía y el congreso, todavía estaban elaborando unas nuevas leyes y reglas para las próximas elecciones. El seguro social y su nueva directiva, acataron las órdenes del nuevo ministro de salud, que con ayuda de la empresa de auditoría, habían diseñado, un programa, para que en cada departamento de la república existiese un centro de atención lo suficientemente grande y equipado para tratar cualquier enfermedad, ya que con el ahorro del abastecimiento de medicinas alternas de bajo costo de las, que ya venían sin intermediarios nacionales, quienes se hacían multimillonarios, y los sobreprecios a todas las compras que en este centro se hacían, alcanzaba para la construcción de estos centros de salud. Países como la India, México y otros, suplen ya la medicina en el país, se les bajaron los impuestos a estas, por lo que la población que no pertenece al seguro social, ya las pueden adquirir, a un costo mucho más baratos, hay que recordar que varios de los médicos reciben dádivas de las grandes farmacéuticas para que recomienden ciertas medicinas a precios elevados, por eso se publican los precios y los nombres de las medicinas alternas en el diario oficial y en el canal del gobierno, los afiliados al IGSS programan sus citas por internet y estas no pasan más de tres días para que sean atendidas. También se cancelaron los servicios que el IGSS mandaba afiliados a clínicas médicas privadas, para que estas le facturaran al IGSS y hubiera comisiones fraudulentes, pues con los equipos existentes sin uso y almacenados no había comisiones.

Ya el pueblo ve en su diario transitar por donde muchas obras, como pasos a desnivel y otros, habían quedado abandonados, estas ya están en uso y otros construyéndose, las carreteras ya también en proceso de pasar a ser de cuatro vías, unas que cuando las iniciaron y eran de dos vías, los ingenieros se habían adelantado y cuando hacían un puente de una vez hacían el otro para cuando en el futuro, estas se volviesen de cuatro vías y por años jamás terminadas, con este gobierno que bajo la vista del pueblo y sus congresistas que todas las semanas van a visitar sus departamentos, y cuando encuentran algún problema en las carreteras, lo reportan al encargado de estos menesteres y este inmediatamente lo reporta al ministerio de obras públicas y mostrándole las fotos, le da la información y localización y este hace los contactos para que se solucione el problema, en el menor tiempo posible.

También se han hecho cambios en el Parlamento Centroamericano, solo hay un representante de nuestro país, y se les propuso a los demás países que, se solicitase un préstamo a nivel centroamericano para una vía férrea que conectase la ciudad de Tapachula México con Panamá, y que se use el estudio existente, en una de las gavetas del parlamento, a modo de no gastar más tiempo en otro estudio el cual será más caro y para más tarde complementarlo con una carretera de cuatro carriles, hacer contacto con una empresa que construye vías férreas a razón de diez kilómetros diarios, para también conectar México con Panamá, también revisar en los archivos los estudios ya hechos para la instalación de generadores flotantes u otras de energía, para las poblaciones cercanas a los ríos, también se pusieron fechas para esto, ya que la construcción de estas se puede llevar a cabo, a nivel local. Y si no se cumple con las fechas establecidas, nos retiraríamos de esta entidad.

Aeronáutica civil, invito a los talleres de mecánica de aviación, a que presentaran algún proyecto para la construcción de un avión para doce pasajeros, esto con el fin de que se pueda ofrecer transporte aéreo a nivel local, ya se había contactado una fábrica que vendría a calificar a los talleres aéreos y opinar cual sería el elegido, y se solicitara a la banca nacional a modo de financiar el proyecto a un interés especial, ya que lo mismo se hará con los carros y motos, creando así bastante mano de obra, y así permitir el fácil acceso a la población para la adquisición de estos.

Se empezó la construcción de los aeropuertos, ya que era mas fácil construir estos que las carreteras y cada departamento tendría su aeropuerto municipal, este estaría bajo la supervisión del gobernador y la alcaldia del municipio donde la pista fuese construida, la empresa que se apunto para la supervisión de la construcción de las aeronaves, ya estaba trabajando con dos de los talleres aéreos seleccionados, uno de ellos construiría el fuselaje con el tren de aterrizaje, copiado de un avión antiguo, ese tenia un tren retractil el cual se modifico en este nuevo modelo, a modo que las llantas delanteras estuvieran incrustadas en el fuselaje, incluido su sistema de suspensión, y el patín de cola se había copiado de los aviones agrícolas los cuales soportan bastantes aterrizajes en pistas no muy adecuadas en su mayoría, todo diseñado para fácil acceso de los mecánicos, también se diseño para que fuese cubierto de tela para ahorrar peso, la tela era echa aquí en el país, por lo que era mucho mas barata que la traida del exterior, otro taller era el que construiría las alas y las cubriría de tela y también cubriría el fuselaje, el motor era de procedencia de Asia, siendo mucho mas barato que los del país del norte, todo este proyecto conllevaría un enfrentamiento con las autoridades internacionales de vuelo, mas sin embargo este transporte seria únicamente para los nacidos y residentes del país, por lo que ningún extranero o turista resultaria afectado a la hora de un accidente. Ya había una competencia entre los que construían los aeropuertos y los que construían los aviones, se sabia de antemano que el avión estaría listo antes que el aeropuerto. El proveedor de los motores ya estaba en el país al igual que dos de sus mecánicos, los cuales estaban enseñando a los mecanicos nacionales, para la instalación y mantenimiento de estos, uno de ellos se quedaría en el país para enseñar como hacer los overhaules para estos motores que llegarían a tres mil horas de vuelo antes de eso.

Lo mismo estaba sucediendo con, los carros y las motos, los proveedores de los motores también estaban aquí, con sus mecánicos enseñando a los locales como instalarlos a los chasises de fabricación tubular, echa en el país, producto de una ivitacion que se hiso a las universidades que tienen el pensum de ingeniería mecánica y el ganador mando los planos a los proveedores de motores para que ellos, dependiendo de los motores a usar, mandasen los planos modificados para solo venir a instalar las primeras diez unidades y al igual que los proveedores de motores de avión, instruyendo en la colocación de estos acorde de los planos previamente modificados, lo mismo con las motos, no fue la misma universidad la que diseño el chasis de la moto, pero el intecambio de planos fue muy similar a los de los carros. Estas tres innovaciones ya tenían sus pilotos de prueba, claro la de aviación era la mas difícil, ya que las otras lo mas que podía pasar, era que el carro o la moto no estuviera alineado, sin embargo la de transporte aéreo exigía un piloto que tuviese dos mil quinientas horas, en aviones de turbohélice, lo que significa, varios años de de trabajo con este tipo de aeronaves y además, mil quinientas horas en avión de tipo convencional, o sea con patin de cola, como se le llama a ese sistema de aterrizaje, varios de los pilotos fumigadores ya estaban en la lista, ya que ellos, todos los dias trabajan con este sistema de aterrizaje y con los motores de turbohélice.

El nuevo congreso, cooperando en todos los proyectos y a un ritmo jamás visto en la historia de los gobiernos democráticos del país, suficiente con las veinticinco ejecuciones, de quienes llevaban mas de quince años de haber sido penalizados con la pena de muerte, para que los mal hechores bajasen el ritmo de asaltos y otras fechorías. Aparte que la escuela de la policía nacional, con instructores, que las embajadas de un país europeo, un sudamericano y el del norte, estaban cooperando como creían que debería operar una policía, los graduados de esta escuela tenían que cursar un año y medio, con bastante entrenamiento físico, defensa personal, conocimiento del arma que usarían con certeza y un poco de las leyes que rigen a los ciudadanos y respeto a los derechos humanos de estos. Los oficiales de esta policía nacional, graduados de la escuela de oficiales del ejercito nacional, el cual consta de tres años y el ultimo año lo cursan en materias en leyes y derechos humanos. Ya el presidente con el que se empezaron los sábados cívicos devolvió lo robado y este bajo arresto domiciliario, y con la reducción de su salario esta pagando lo que se había gastado de lo mal habido. El canal seco ya lleva un sesenta por ciento de lo que se había pactado con las empresas construcctoras, pues siendo este un proyecto privado solo necesitó, un aval del presidente y el congreso lo apoyo. En varios tramos de este canal ya había escuelas y centros de salud, se aprovecharon las caídas de agua para generar energía eléctrica, esta a menor precio de lo que se paga afuera de este canal. El otro proyecto de la via férrea que conecta a Mexico con Panama, esta llegando a Nicaragua, muchos dicen que el presidente esta reacio a que pase por su país, la razón es porque no hay dinero para el, posiblemente tendré que intervenir y de una ves lo pondré a el, su esposa y un par de generales en un avión con destino a Venezuela o Cuba, eso será después que el mismo firme su renuncia enfrente de los pocos embajadores que quedan en ese país y la prensa internacional que el invitara.

A razón de diez kilómetros por día, la compañía europea, avanza rápidamente el, Cuerpo de ingenieros de Guatemala, al igual que el de El Salvador y Honduras trabajando en conjunto, han logrado mantener a la maquina, surtida de piedrín y los durmientes que son de concreto, los tornillos y tuercas que vienen en barco del extranjero ya que no se pueden construir localmente, para asegurar estos rieles que también vienen de los países de el norte. Con ayuda de varios países que ahora están ayudándonos, logramos un programa de reforestación en los barrancos, al contrario de otros proyectos forestales, se están usando arboles frutales, a las personas interesadas, se les asigna un área de dos y media hectáreas para su cuidado y la cosecha la podrán vender y un porcentaje mínimo, será para el alquiler de la tierra, así es como los países que nos están ayudando lo hacen y les funciona. Ya se hicieron los estudios para aprovechar el agua de los ríos y riachuelos que pasan por esas áreas y todo se hara por medio de sistemas de riego por goteo. Llego el momento en que el nuevo Parlamento Centroamericano necesitaba saber acerca del aval de el gobierno de Nicaragua, ya que los otros gobiernos se habían pronunciado a favor del proyecto ya en marcha.

