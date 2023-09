La Justicia (Parte 2)

Debemos Saber La Verdad

Para valorarnos como pueblo debemos darnos cuenta lo que vivimos. No solo debemos quejamos de la desigualdad de ingresos, hay que reconocer la desigualdad de esfuerzos y aceptar que no todos ganamos lo mismo porque no todos aportamos lo mismo, ni trabajamos en las mismas actividades, ni trabajamos igual, ni la misma cantidad de horas.

Debemos actuar y trabajar bien, sin corrupción y sin mentir para que seamos libres y poder vender, comprar, comercializar, hacer negocios y empresas, que es lo necesario para lograrlo y así ser personas libres.

Todos queremos que nuestro país sea como son los países desarrollados en donde se vive mejor, pero para tenerlo debemos valorarnos, actuar y trabajar bien. Para tener éxito se debe tener un país con poco gobierno y pequeño y muchas empresas y actividades comerciales y no un país con mucho gobierno grande y corrupto.

El desarrollo del país lo hacen las personas que se valoran día a día trabajando, produciendo, haciendo cosas de beneficio de los demás, creando empleo, emprendiendo actividades y trabajando para lograrlo.

El desarrollo no lo logran los burócratas y los políticos metidos en el gobierno, somos el pueblo que se valora, el que logra el desarrollo del país y obtiene la libertad para vivir mejor.

Para tener un país desarrollado, como pueblo debemos iniciar de inmediato a plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo, las que deben ser transparentes con Justicia, Principios y Valores para tener resultados positivos y combatir la corrupción, las mentiras y la irresponsabilidad que existe en parte de la sociedad y en el gobierno.

Para valorarnos como pueblo y que los funcionarios públicos electos y nombrados lo tengan claro deseo hacer ver lo siguiente:

La Justicia es el conjunto de Valores esenciales que son el respeto, la vida, la libertad, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la equidad, la lealtad, la paz, el amor, el no mentir y respetar la Justicia, sobre los cuales debe basarse la sociedad y el estado. Estos Valores son guías para definir el correcto comportamiento del ser humano en la sociedad.

La Justicia como Valor también es el principio moral de cada ser humano que decide vivir en una sociedad, dando a los demás lo que les corresponde y pertenece.

La Justicia es una virtud que todos los seres humanos debemos poner en práctica todo el tiempo, de manera coherente y buscando el bien propio y también el de la sociedad.

Los Principios son el conjunto de valores, creencias, reglas y normas, que orientan y regulan la vida de los seres humanos en una organización, siendo el conjunto de valores éticos dirigidos a orientar la vida en la sociedad y son el soporte de la visión, la misión, la estratégia y los objetivos de la sociedad.

En sentido formal se puede decir que la Justicia es el conjunto de normas transparentes y claras que el Estado a través de sus organos competentes dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afeccción del bien comun.

Para desarrollar el país para que viva mejor el pueblo, evitar la irresponsabilidad y la corrupción enraizada en el gobierno, se debe iniciar de inmediato a plantear soluciones transparentes a corto, mediano y largo plazo y hago las primeras recomendaciones:

Se debe coordinar un plan nacional de desarrollo urbano y rural para la transparencia de la inversión publica y apoyo a la inversión privada a nivel nacional, para mejorar la seguridad, los caminos y carreteras, los servicios públicos y su equipamiento para control de agua potable, pluvial y aguas negras, control de basura, incluyendo programas masivos de salud, de seguridad, de educación, infraestructura y vivienda popular.

Para que se actúe bien y sin corrupción, se debe controlar el trabajo del gobierno, oficinas estatales descentralizadas, municipalidades y coordinarlo con el sector privado a través de acuerdos público-privados.

Se debe mejorar el transporte colectivo urbano, extraurbano y rural con sistemas de transporte rápido, con cobros adecuados y sistemas electrónicos que evitan las extorsiones y los robos.

Se deben tener programas de asesoramiento técnico en los municipios en áreas urbanas y rurales, con programas y presupuestos organizados, controlados y transparentes para las inversiones públicas y público-privadas.

En ciudades grandes, se deben tener terminales de mercados con estacionamientos para buses y vehículos, para que se utilice más el transporte público urbano y extraurbano. Esto debe ser trabajo transparente de las municipalidades con acuerdos público-privados.

Se debe lograr que el gobierno central y todas las alcaldías en forma conjunta, tengan acuerdos público-privados, mejoren los servicios públicos y capaciten a todos los ciudadanos, para el uso de agua potable, pluvial y aguas negras, el manejo de la basura y la limpieza de los municipios.

Hay que tener un plan de desarrollo nacional con metodología general para su estructuración y ejecución. Resumiendo, se deben iniciar con:

Políticas de desarrollo nacional con normativas y controles que regulen los procesos de acción y objetivos sobre los cuales deben existir acuerdos públicos.

Debe haber unidades programáticas orientadoras, que son procesos integrados de planeamiento, con campos de acción homogéneos, tener un orden en cuanto al efecto de integración de las políticas a seguir y se deben analizar públicamente los proyectos específicos.

Los proyectos específicos deben ser desarrollados integralmente por empresas privadas y oficinas ejecutoras descentralizadas del gobierno y/u organismos equivalentes, con acuerdos público-privados, teniendo planificación y ejecuciones a corto, mediano y largo plazo, teniendo controles y hacerlos públicos al pueblo.

Todos los funcionarios electos y nombrados, sin excusa ni pretexto, deben dar a conocer públicamente los acuerdos públicos, los público-privados y reportar constantemente los resultados de los trabajos realizados y como se gastan el dinero de sus presupuestos.

Como pueblo, debemos esforzarnos para que exista cooperación de los ciudadanos con los organismos del estado y municipalidades, para que la Justicia, Principios y Valores sean la base del éxito del desarrollo del país y se evite la irresponsabilidad y la corrupción enraizada en el gobierno y en las alcaldías.

También para valorizarnos como pueblo debemos promover y desarrollar una campaña moralizadora para niños, jóvenes y adultos haciendo conciencia para que se actúe bien, en forma responsable, sin corrupción y se coopere para lograr el desarrollo del país. En esta campaña se deben involucrar a las universidades, iglesias, sector privado, sector público, organismos internacionales, medios de comunicación, organismos estatales y a todos los ciudadanos.

Libre emisión del pensamiento.

