Debemos Saber La Verdad

Como hoy están las cosas en el país, debemos lograr que haya una revolución en la historia de Guatemala en la que realmente el gobierno actual cambie su curso y esto se logra considerando que:

Nosotros Somos el Pueblo.

Nosotros el Pueblo le debemos decir al gobierno que debe hacer y no el gobierno que nos diga a nosotros qué hacer o qué solo diga que está haciendo.

Nosotros el Pueblo somos el conductor, el gobierno es el vehículo y nosotros el Pueblo debemos decirle al gobierno hacia dónde ir, qué ruta tomar y qué tan rápido puede ir.

Casi todas las Constituciones del mundo son documentos en los cuales le dicen al Pueblo cuales son sus privilegios y qué debe hacer el gobierno por el Pueblo.

Nuestra Constitución es un documento en el cual Nosotros Somos el Pueblo y la Constitución le dice al gobierno qué le está permitido hacer y que no le está permitido. Así nosotros el Pueblo podemos ser libres.

Esta creencia ha sido la base de todo lo que yo he intentado hacer en los últimos años con mi participación, honrada y responsable, en la política y en mi trabajo.

Hace varios años me pareció que empezaban a cambiar el orden de las cosas, a través de más leyes y regulaciones e impuestos confiscatorios de los gobiernos, incluyendo las del actual gobierno, las que se han estado llevando nuestro dinero, además de nuestras opciones de superación y así también se llevan más de nuestra libertad.

Me involucre actuando en política, para decirle publicamente a los gobiernos basta, sean responsables y no roben, y es así como he sido un ciudadano político y me ha parecido correcto hacerlo como un guatemalteco.

El Pueblo hemos pasado y lo estamos pasando con el actual gobierno por muchas cosas que deben parar, y espero que una vez más se logre recordar al Pueblo que el ser humano es libre siempre y cuando el gobierno sea limitado, horado y responsable,lo que también aplica para el gobierno actual.

Hay algo claro que es la relación causa y efecto y es tan clara y predecible, como lo son las leyes de la física: Cuando el gobierno es irresponsable, roba y se expande, la libertad del Pueblo se contrae.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...