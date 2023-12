Por: Geert Wilders

El miércoles 22 de noviembre aconteció en Países Bajos (Holanda, antes de 2020) un shock post electoral tan fuerte como el acontecido en Argentina tras la elección de Milei tres días antes. Geert Wilders (60) con el Partido de la Libertad (PVV) arrasó en la elección, con 37 escaños. El segundo lugar, fue para una coalición de partidos de izquierda, que obtuvo 25 escaños. Wilder deberá formar una coalición con otros partidos y obtener 76 o más escaños para convertirse en Primer Ministro.

A diferencia de Milei, Wilders, también de derecha, no tiene una posición radical contra los “zurdos”. Pero sí la tiene, casi tan fuerte, contra los islamistas. En abril de 2019, Wilders fue invitado a dar una conferencia sobre la islamización de Europa en Nueva York. Este es el texto de su discurso:

Vengo a Estados Unidos con una misión. No todo está bien en el viejo mundo. Se avecina un peligro tremendo y es muy difícil ser optimista. Podríamos estar en las etapas finales de la islamización de Europa. Esto no sólo es un peligro claro y presente para el futuro de la propia Europa, sino que también es una amenaza para Estados Unidos y la pura supervivencia de Occidente. Estados Unidos como último bastión de la civilización occidental, frente a una Europa islámica.

Primero, describiré la situación sobre el terreno en Europa. Luego diré algunas cosas sobre el Islam. Para cerrar les hablaré de un encuentro en Jerusalén.

La Europa que conoces está cambiando.

Probablemente hayas visto los puntos de referencia. Pero en todas estas ciudades, a veces a unas cuadras de tu destino turístico, hay otro mundo. Es el mundo de la sociedad paralela creada por la migración masiva musulmana.

En toda Europa está surgiendo una nueva realidad: barrios musulmanes enteros donde residen o son siquiera vistos muy pocos indígenas. Y si lo son, es posible que se arrepientan. Esto también se aplica a la policía. Es el mundo de los pañuelos en la cabeza, donde las mujeres caminan en tiendas de campaña sin figuras, con cochecitos de bebé y un grupo de niños. Sus maridos, o esclavistas si se prefiere, caminan tres pasos por delante. Con mezquitas en muchas esquinas. Las tiendas tienen carteles que tú y yo no podemos leer. Te resultará difícil encontrar alguna actividad económica. Se trata de guetos musulmanes controlados por fanáticos religiosos. Estos son barrios musulmanes y están proliferando en todas las ciudades de Europa. Estos son los pilares del control territorial de porciones cada vez más grandes de Europa, calle por calle, barrio por barrio, ciudad por ciudad.

En la actualidad hay miles de mezquitas en toda Europa. Con congregaciones más grandes que las que hay en las iglesias. Y en todas las ciudades europeas hay planes para construir súper mezquitas que eclipsarán a todas las iglesias de la región. Claramente, la señal es: nosotros gobernamos.

Muchas ciudades europeas ya son una cuarta parte musulmana: basta con tomar Ámsterdam, Marsella y Malmo, en Suecia. En muchas ciudades la mayoría de la población menor de 18 años es musulmana. París está ahora rodeada por un anillo de barrios musulmanes. Mohammed es el nombre más popular entre los niños en muchas ciudades.

En algunas escuelas primarias de Ámsterdam ya no se puede mencionar la granja, porque eso significaría también mencionar al cerdo, y sería un insulto para los musulmanes.

Muchas escuelas públicas de Bélgica y Dinamarca sólo sirven comida halal a todos los alumnos. En la otrora tolerante Ámsterdam, los homosexuales son golpeados casi exclusivamente por musulmanes. Las mujeres no musulmanas escuchan habitualmente «puta, puta». Las antenas parabólicas no apuntan a estaciones de televisión locales, sino a estaciones del país de origen.

En Francia, se aconseja a los profesores de escuela que eviten los autores considerados ofensivos para los musulmanes, incluidos Voltaire y Diderot; Lo mismo se aplica cada vez más a Darwin. La historia del Holocausto ya no se puede enseñar debido a la sensibilidad musulmana.

En Inglaterra, los tribunales de la sharia son ahora oficialmente parte del sistema legal británico. Muchos barrios de Francia son zonas prohibidas para las mujeres sin velo. La semana pasada un hombre casi muere tras ser golpeado por musulmanes en Bruselas, porque estaba bebiendo durante el Ramadán.

Los judíos están huyendo de Francia en cantidades récord, huyendo de la peor ola de antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se habla francés en las calles de Tel Aviv y Netanya, Israel. Podría seguir para siempre con historias como esta. Historias sobre la islamización.

Actualmente viven en total cincuenta y cuatro millones de musulmanes. La Universidad de San Diego calculó recientemente que un asombroso 25 por ciento de la población europea será musulmana dentro de sólo 12 años. Bernhard Lewis ha pronosticado una mayoría musulmana para finales de este siglo.

Ahora estos son sólo números. Y las cifras no serían amenazadoras si los inmigrantes musulmanes tuvieran un fuerte deseo de asimilarse. Pero hay pocas señales de ello. El Centro de Investigación Pew informó que la mitad de los musulmanes franceses consideran que su lealtad al Islam es mayor que su lealtad a Francia. Un tercio de los musulmanes franceses no se opone a los ataques suicidas. El Centro Británico para la Cohesión Social informó que un tercio de los estudiantes musulmanes británicos están a favor de un califato mundial. Los musulmanes exigen lo que llaman «respeto». Y así es como les damos respeto. Tenemos días festivos estatales oficiales musulmanes.

El fiscal general democristiano está dispuesto a aceptar la sharia en los Países Bajos si hay una mayoría musulmana. Tenemos miembros del gabinete con pasaportes de Marruecos y Turquía.

Las demandas musulmanas están respaldadas por comportamientos ilegales, que van desde delitos menores y violencia aleatoria, por ejemplo, contra trabajadores de ambulancias y conductores de autobuses, hasta disturbios a pequeña escala. París ha visto su levantamiento en los suburbios de bajos ingresos, los banlieus. A los perpetradores los llamo «colonos». Porque eso es lo que son. No vienen a integrarse a nuestras sociedades; Vienen a integrar nuestra sociedad en su Dar-al-Islam. Por tanto, son colonos.

Gran parte de esta violencia callejera que mencioné está dirigida exclusivamente contra los no musulmanes, lo que obliga a muchos nativos a abandonar sus barrios, sus ciudades y sus países. Además, los musulmanes son ahora un voto indeciso que no debe ser ignorado.

Lo segundo que debes saber es la importancia del profeta Mahoma. Su comportamiento es un ejemplo para todos los musulmanes y no puede ser criticado. Ahora bien, si Mahoma hubiera sido un hombre de paz, digamos como Gandhi y la Madre Teresa envueltos en uno, no habría problema. Pero Mahoma era un señor de la guerra, un asesino en masa, un pedófilo y tuvo varios matrimonios… al mismo tiempo. La tradición islámica nos cuenta cómo luchó en las batallas, cómo hizo asesinar a sus enemigos e incluso ejecutó a prisioneros de guerra. El propio Mahoma masacró a la tribu judía de Banu Qurayza. Si es bueno para el Islam, es bueno. Si es malo para el Islam, es malo.

Que nadie os engañe acerca de que el Islam es una religión. Claro, tiene un dios, un más allá y 72 vírgenes. Pero en esencia el Islam es una ideología política. Es un sistema que establece reglas detalladas para la sociedad y la vida de cada persona. El Islam quiere dictar todos los aspectos de la vida. Islam significa «sumisión». El Islam no es compatible con la libertad y la democracia, porque lo que persigue es la sharia. Si quieres comparar el Islam con cualquier cosa, compáralo con el comunismo o el nacionalsocialismo, todas ellas son ideologías totalitarias.

Ahora ya sabes por qué Winston Churchill llamó al Islam «la fuerza más retrógrada del mundo» y por qué comparó Mein Kampf con el Corán. El público ha aceptado de todo corazón la narrativa palestina y ve a Israel como el agresor. He vivido en este país y lo visité decenas de veces. Apoyo a Israel. Primero, porque es la patria judía después de dos mil años de exilio hasta Auschwitz inclusive; segundo, porque es una democracia, y tercero, porque Israel es nuestra primera línea de defensa.

Este pequeño país está situado en la línea divisoria de la yihad, frustrando el avance territorial del Islam. Israel se enfrenta a las primeras líneas de la yihad, como Cachemira, Kosovo, Filipinas, el sur de Tailandia, Darfur en Sudán, Líbano y Aceh en Indonesia. Israel simplemente está en el camino. Lo mismo que fue Berlín Occidental durante la Guerra Fría.

La guerra contra Israel no es una guerra contra Israel. Es una guerra contra Occidente. Es la yihad. Israel simplemente está recibiendo los golpes que están destinados a todos nosotros. Si no hubiera existido Israel, el imperialismo islámico habría encontrado otros espacios para liberar su energía y su deseo de conquista. Gracias a los padres israelíes que envían a sus hijos al ejército y pasan la noche despiertos, los padres en Europa y Estados Unidos pueden dormir bien y soñar, sin darse cuenta de los peligros que se avecinan.

Muchos en Europa argumentan a favor de abandonar Israel para abordar los agravios de nuestras minorías musulmanas. Pero si Israel, Dios no lo quiera, cayera, eso no traería ningún consuelo a Occidente. No significaría que nuestras minorías musulmanas cambiarían de repente su comportamiento y aceptarían nuestros valores. Por el contrario, el fin de Israel daría un enorme estímulo a las fuerzas del Islam. Considerarían, y con razón, la desaparición de Israel como una prueba de que Occidente es débil y está condenado. El fin de Israel no significaría el fin de nuestros problemas con el Islam, sino sólo el comienzo. Significaría el comienzo de la batalla final por la dominación mundial. Si pueden conseguir a Israel, podrán conseguirlo todo. Los llamados periodistas se ofrecen voluntariamente para etiquetar a todos y cada uno de los críticos de la islamización como «extremistas de derecha» o «racistas». En mi país, los Países Bajos, el 60 por ciento de la población considera ahora la inmigración masiva de musulmanes como el error político número uno desde la Segunda Guerra Mundial. Y otro 60 por ciento ve al Islam como la mayor amenaza. Sin embargo, existe un peligro mayor que los ataques terroristas: el escenario de que Estados Unidos sea el último hombre en pie. Es posible que las luces se apaguen en Europa más rápido de lo que imaginas. Una Europa islámica significa una Europa sin libertad y democracia, un páramo económico, una pesadilla intelectual y una pérdida de poder militar para Estados Unidos, ya que sus aliados se convertirán en enemigos, enemigos con bombas atómicas. Con una Europa islámica, correspondería únicamente a Estados Unidos preservar el patrimonio de Roma, Atenas y Jerusalén…

Queridos amigos, la libertad es el más preciado de los regalos. Mi generación nunca tuvo que luchar por esta libertad, nos la ofrecieron en bandeja de plata personas que lucharon por ella con sus vidas. En toda Europa, los cementerios estadounidenses nos recuerdan a los jóvenes que nunca regresaron a casa y cuyo recuerdo apreciamos. Mi generación no posee esta libertad; somos simplemente sus custodios. Sólo podemos entregar esta libertad ganada con tanto esfuerzo a los niños de Europa en el mismo estado en que nos la ofrecieron a nosotros. No podemos llegar a un acuerdo con mulás e imanes. Las generaciones futuras nunca nos perdonarían. No podemos desperdiciar nuestras libertades. Simplemente no tenemos derecho a hacerlo.

Tenemos que tomar las medidas necesarias ahora para impedir que esta estupidez islámica destruya el mundo libre que conocemos.

Libre emisión del pensamiento.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...