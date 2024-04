El Islamismo

Debemos Saber La Verdad

El islam se basa en la premisa que todos los individuos deberían someterse a la voluntad de Alá, el único y verdadero dios existente. Así, se considera “una actitud ante el mundo y el creador; una disposición del alma voluntariamente aceptada y una práctica consecuente con ella […] un modo de vida.

Los eruditos islámicos definen al islam como: «La sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría», es decir, la versión completa y universal de una fe primordial que fue revelada muchas veces antes a través de profetas como Adán, Abraham, Moisés y Jesús.

El islam es una religión monoteísta surgida en la península arábiga a inicios del siglo VII, momento histórico en el que el profeta y fundador del islam Mahoma empezó a predicar una obediencia hacia un único dios conocido como Alá.

Sus principales preceptos son:

La profesión de fe. ‘No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta’

Orar 5 veces al día mirando a La Meca y la oración comunitaria de los viernes en la mezquita.

Ayunar durante el mes sagrado del Ramadán.

Dar limosna a los pobres.

Peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida

Los musulmanes rezan cinco veces por día –al amanecer, al mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche– mirando hacia la Kaaba, la casa de Dios, en la gran mezquita de La Meca. Pueden rezar en cualquier lugar en el que se encuentren, siempre y cuando esté limpio, preferiblemente en compañía de otros musulmanes.

Se practica en Asia: Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Baréin, Bangladés, Brunéi, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Malasia, Maldivas, Omán, Pakistán, Palestina, Catar, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, India, Uzbekistán y Yemen.

Pese a las diferencias y a que los musulmanes no celebran su nacimiento, Jesús es un profeta amado por el islam, es un maestro, un líder espiritual. Durante mucho tiempo, el liderazgo del catolicismo ha reconocido el profundo respeto del islam por María y Jesús.

Los musulmanes creen que Ala («Dios») es todopoderoso y el único creador del mundo. No tiene ni hijos ni hijas y, por lo tanto, su religión no acepta a Jesucristo como hijo de Dios, aun cuando sí cree en los profetas y sus mensajes. Mahoma fue el último profeta, y también el más grande.

Al-lāh es el único Dios, sin copartícipe alguno. No hay nada como Él. Y no hay Nada que le sea imposible. No hay otra divinidad [que merezca la adoración] que él merece.

El islam surgió en la península arábiga en el siglo VII con el profeta Mahoma, que dio lugar a una expansión territorial que se prolongó hasta un siglo después de su muerte.

El cristianismo es la religión con mayor número de creyentes alrededor del mundo con más de 2.300 millones. Eso sí, cabe destacar que en los próximos 30 años no será esta confesión sino el islam la que más crezca, con un incremento de más de 800 millones.

Con este nombre se conocen los cinco deberes u obligaciones fundamentales del islam, que son la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación.

El objetivo del islam es madurar la humanidad moralmente y le hace llegar a la felicidad y la tranquilidad tanto en el mundo y el cielo. El versículo que dice »Alá creó la muerte y la vida para examinar vuestras actitudes.

El término islam proviene del árabe al-islãm, que significa paz y sumisión a Dios (Alá). La persona que practica el islam se denomina musul- mán, que significa sometido a Alá, y no mahometano. Mahoma fue el último de los profetas enviados por Alá y al que reveló el Corán (libro sagrado del islam).

Los musulmanes dicen que Dios ha enviado unos 124,000 mensajeros a todo el mundo, según lo mencionado en la Hadith. Cinco de ellos, conocidos como Ulul Azmi o imanes de los rasul, son reconocidos con la mayor reverencia por su inusualmente fuerte compromiso con Dios a pesar de sufrir grandes sufrimientos.

Resumen. Las primeras palabras que encontramos en el Corán, así es su Dios, así es Allah: El Dios Compasivo y Misericordioso, el creador Señor del Universo, el dueño no sólo del origen sino también del destino del hombre.

Estos 5 lugares que se encuentran entre los sitios más sagrados del islam:

La Meca, Arabia Saudí Por supuesto, La Meca encabeza la lista. Medina, Arabia Saudí Gran Mezquita de Kairuán, Kairuán, Túnez Harem al-Sharif, Jerusalén, Israel Mezquita Omeya, Damasco, Siria

En el siglo VII d.C. el profeta Mahoma fundó en Arabia una nueva religión que cambiaría de manera decisiva el curso de la historia mundial: el islam

Tres son los textos en los que se apoya el islam: el Corán, la Sunna y la Sari’ah. El Corán es el Libro Sagrado de los musulmanes y constituye la fuente del dogma, de la ley y la base sobre la que se asienta todo el proceder islámico.

Dia sagrado para los musu Pero esa convención que llamamos fin de semana no aplica los mismos días ni dura lo mismo para todos: para los judíos es el sábado y comienza el viernes en la tarde-noche; para los musulmanes el día de descanso es el viernes e igualmente comienza la víspera.

La «Mezquita sagrada» es aquí sin duda la Kaaba, y la Mezquita «más lejana» («El Aksa») ha sido siempre identificada por la fe musulmana como el lugar más sagrado de Jerusalén el tophel.

¿Qué ritual hacen los musulmanes?

Las acciones simbólicas marcan la vida del musulmán.

– Los cinco pilares del ritual islámico.

cinco pilares del islámico. – La profesión de fe islámica.

– El rezo en prosternación.

– El pago del tributo.

– El ayuno durante el mes de ramadán.

– La ida en peregrinación a La Meca.

– La circuncisión masculina y femenina.

El islam fue revelado directamente por Dios a Mahoma y sus enseñanzas se recogen en el Corán (Libro sagrado de los musulmanes). Sus principales preceptos son: La profesión de fe. ‘No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.

El islam es una religión monoteísta abrahámica fundamentada en las enseñanzas del profeta Muhammad ibn Abdullah (570-632 d. C.). Tras pronunciar su nombre, los musulmanes añaden «la paz sea sobre él», o en forma escrita, LPSSE.

Consideran a Mahoma como el último profeta de Dios (Alá) en la Tierra, al que le dan el título de Sello de los profetas, ya que después de él no habrá nuevas revelaciones, pero sí se espera el regreso de Jesús (Isa) de nuevo a la Tierra al igual que en el cristianismo.

El libro sagrado del islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá (Dios) a Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel) y es (en árabe) considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios.

Eran de color blanco, negro o verde, pero en ellas no se plasmaba ningún dibujo o icono. El origen de la luna se asocia a Osmán I, fundador del Imperio otomano. Según una leyenda, él vio una luna creciente en un sueño en 1299. Lo interpretó como un buen augurio y lo convirtió en el símbolo de su dinastía.

Se conoce como lugar sagrado (o lugar santo) a los sitios geográficos considerados de gran importancia y valor espiritual para las distintas confesiones religiosas y comunidades espirituales.

Se fecha el año 622 de la era común como el inicio del islam. En ese año Mahoma se dirigió de La Meca a Medina. Según el calendario gregoriano en 2020 el islam tiene 1398 años de historia.

El viernes es considerado en el islam como el día más virtuoso e importante de la semana. Es considerado como un día de reunión especial y de fiesta para los musulmanes para realizar las conversaciones semanales. La oración de viernes, que se menciona con importancia en el Corán, se realiza en este día.

La mayoría de los países de mayoría musulmana no celebran la Navidad. Esto se debe a que el islam es una religión monoteísta que no reconoce la divinidad de Jesucristo. Los musulmanes conmemoran el nacimiento del profeta Mahoma, en una festividad llamada mawlid o milad.

Los musulmanes no árabes usan siempre Al-lāh en lugar de Dios aduciendo que, puesto que Dios es quien habla en primera persona en el Corán, Al-lāh, en árabe, es exactamente la palabra que emplea el Ser Supremo para referirse a sí mismo y, por tanto, la mejor para nombrarle.

